Когда в Харькове будет снег: краткий прогноз на ноябрь-декабрь.

Синоптики прогнозируют теплую зиму 2025-2026 годов в Украине с дефицитом осадков, что означает поздний первый снег и мягкую погоду.

Первый снег в Харькове ожидается в начале декабря, но без сильных снегопадов. Нам следует готовиться к переменчивой погоде с туманами и моросью, а не к снежным заносам.

Когда в Харькове будет снег: прогноз на ноябрь и декабрь 2025 года

В ноябре 2025 года осень оказалась теплой, поэтому первые снежинки мы увидим не в этом месяце. По данным Womo.ua, похолодание будет во второй половине ноября, с небольшим снегом в некоторых регионах, но в Харькове в это время будет преобладать морось и туманы.

Синоптики отмечают, что ноябрь принесет колебания температур, но без зимней атмосферы. Декабрь начнется с плюсовых температур, и первый снегопад возможен в начале месяца, но он будет неустойчивым — снег быстро растает.

Харьковский гидрометцентр не прогнозирует значительных осадков в декабре 2025 года, однако возможны туманы и небольшой снегопад.

Однако согласно RusMeteo, первый снег будет совсем скоро — 5 декабря мы сможем наблюдать первые признаки прихода зимы, и продлится этот снегопад вплоть до 9 числа. Также в течение месяца будут и другие дни, когда на улицах города будет снежить: 12, 13, 15, 16, 18, 19 декабря.

Большинство дней будет полностью облачными, а солнышко мы сможем увидеть только два дня в течение этого месяца: 3 и 14 числа. Также ожидается дождь: 10, 11, 17, 21-24 декабря будут умеренные ливни, которые могут образовать слякоть вместе со снегом — поэтому стоит быть более осторожным как на дороге за рулем, так и пешеходам.

Общий прогноз погоды в Харькове на зиму 2025-2026 предусматривает устойчивую теплую погоду с дефицитом осадков. Зима в Харькове будет мягкой, с не слишком сильными морозами и первым снегом в декабре.

