Когда в Одессе будет снег: ждать ли осадков в ближайшее время

Синоптики прогнозируют для Одессы относительно мягкую зиму 2025-2026 годов с минимальным количеством снега и температурой выше нормы. По данным Украинского гидрометеорологического центра, влияние слабой Ла-Ниньи сделает сезон более теплым, с переходом к нейтральной фазе в январе-марте.

Зима будет на 1-2°C теплее среднестатистической нормы, с меньшим количеством снега, однако большим количеством осадков в виде дождя или мокрого снега — отмечает климатолог Вера Балабух из УкрГМИ в комментарии Telegraf.

Читай в материале, когда в Одессе будет снег и долго ждать новогоднюю сказку горожанам.

Когда в Одессе будет снег: прогноз погоды на зиму

Согласно RusMeteo, первый снег в Одессе не заставит себя долго ждать — уже 2 декабря пустятся первые снежинки, а остановится этот снег только 4 декабря. В целом в Одессе погода будет не щедрой на снег — зима покажется достаточно теплой.

Для Одессы Wisemeteo предусматривает среднюю температуру на уровне +4-5°C в течение всей зимы:

декабрь — 5°C днем ​​и 0°C — ночью;

январь — 5°C днем ​​и 0°C в ночное время суток;

февраль — 4°C днем ​​и -2°C. — ночью.

Severe Weather Europe указывают на то, что зимой нас будет ожидать слабый снегопад в январе для юго-востока, но без стабильного снежного покрова из-за температуры, превышающей 0°C.

В общем, для Украины зима ожидается нетипичной: время от времени будут кратковременные морозы до -10°C, но без длительных холодов. Первый снег возможен в ноябре в некоторых регионах — примерно 20 ноября в центральных регионах, но в Одессе, как южном городе, появится позже, в декабре, и быстро растает. Декабрь и большая часть зимы будут малоснежными, с туманами и гололедицей.

Одесситам советуют готовиться больше к гололедице и туманам, а не к сильным заносам — это прежде всего связано с глобальным потеплением.

