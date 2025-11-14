Коли в Одесі буде сніг: чи чекати опадів найближчим часом

Синоптики прогнозують для Одеси відносно м’яку зиму 2025-2026 років з мінімальною кількістю снігу та температурою вище норми. За даними Українського гідрометеорологічного центру, вплив слабкої Ла-Ніньї зробить сезон теплішим, з переходом до нейтральної фази в січні-березні.

Зима буде на 1-2°C теплішою за середньостатистичну норму, з меншою кількістю снігу, однак більшою кількістю опадів у вигляді дощу чи мокрого снігу — зазначає кліматологиня Віра Балабух з УкрГМІ у коментарі Telegraf.

Читай у матеріалі, коли в Одесі буде сніг та чи довго чекати на новорічну казку містянам.

Коли в Одесі буде сніг: прогноз погоди на зиму

Згідно з RusMeteo, перший сніг в Одесі не змусить себе довго чекати — вже 2 грудня пустяться перші сніжинки, а зупиниться цей сніг лише 4 грудня — листопаді в Одесі снігу не буде. Загалом цьогоріч в Одесі погода буде не щедрою на сніг — зима видасться доволі теплою.

Для Одеси Wisemeteo передбачає середню температуру на рівні +4-5°C протягом всієї зими:

грудень — 5°C вдень та 0°C — вночі;

січень — 5°C вдень та 0°C у нічний час доби;

лютий — 4°C удень та -2°C. — вночі.

Severe Weather Europe вказують на те, що взимку нас очікуватиме слабкий снігопад у січні для південного сходу, але без стабільного снігового покриву через температуру, що перевищуватиме 0°C.

Загалом для України зима очікується нетиповою: час від часу будуть короткочасні морози до -10°C, але без тривалих холодів. Перший сніг можливий у листопаді у деяких регіонах — приблизно 20 листопада в центральних регіонах, але в Одесі, як південному місті, він з’явиться пізніше, в грудні, і швидко розтане. Грудень та більша частина зими будуть малосніжними, з туманами та ожеледицею.

Одеситам радять готуватися більше до ожеледиці та туманів, а не до сильних заметів — це пов’язано насамперед з глобальним потеплінням.

