Коли буде перший сніг у Києві у 2025 році — прогноз синоптикині Наталії Птухи

Ночі стають дедалі холоднішими, на горизонті – слабкі заморозки та сніг. Чи скоро впаде нам зима на голову в буквальному сенсі цього слова?

І чи скоро випаде перший сніг у Києві — ці питання ми поставили синопткині Українського гідрометцентру Наталії Птусі. Її професійний коментар для Вікон-новини – у матеріалі.

Коли буде перший сніг у Києві

За тогорічними спостереженнями Українського гідрометцентру, перший сніговий покрив у Києві утворився 23 листопада. Він протримався на поверхні землі майже тиждень.

А от цьогоріч на цю ж дату — 23 листопада — синоптики прогнозують перший слабкий сніг у Києві.

Та чи буде він таким саме стійким?

Пані Наталія Птуха пояснює: на справжній сильний зимовий сніг поки що, в найближчі 3-5 діб, синоптики не очікують

Але певні прояви передзим’я в столиці можуть з’явитися, адже температура ненадовго може знижуватися нижче нуля градусів.

На завтра, 20 листопада, в Києві все ще без опадів, ніч буде морозною, 0, -2 морозу, а вдень 4-6 тепла.

21 числа очікується ніч без опадів, а от вдень вже надійде атмосферний фронт з дощами. Але температура підвищиться до 3-5 тепла в нічні години і 8-10 тепла вдень.

Більш теплі повітряні маси прийдуть на територію України з південних широт, тому на 21 і 22 листопада про сніг мова не йде.

22 числа погода в Києві лишатиметься хмарною, часом з дощами, температура вдень і вночі буде майже однаково — 6-8 градусів тепла.

А ось 23 числа почнеться зниження температури, зміняться повітряні потоки, надійдуть інші атмосферні фронти.

23 листопада, каже синоптикиня, чекаємо на переважно хмарну погоду з дощами та мокрим снігом. Але це не той зимовий сніг, а, скажімо так, змішана фаза опадів.

Температура знизиться і вдень, і вночі – вона вже становитиме всього плюс 2-4 градуси. Така ситуація триматиметься впродовж доби. Мокрий сніг може пролітати і вдень, але більше шансів, що він пройде вночі.

Та затримуватися на землі цей перший мокрий сніг з дощем поки що не буде, тому що все ж таки вдень збережуться плюсові температури.

24 листопада температура дещо знизиться, але буде переважати погода без опадів, вночі трошечки нижче нуля, а вдень невеликі плюси.

Загалом, каже пані Наталія Птуха, говорити про утворення стійкого снігового покриву на зимовий період вже не варто, тому що сніг все частіше стає епізодичним. Він запросто може випасти і за один день розтанути. А потім його знову тижнями немає.

Тож найближчими днями снігового покриву на поверхні землі саме по Києву не очікується.

Пані Наталія Птуха радить щоденно моніторити оновлені прогнози погоди, тому що атмосфера постійно змінюється і синоптики цілодобово працюють, щоб повідомляти точні дані.

Читай також: погода у Буковелі в грудні 2025 року – скільки сніжних днів буде на зимовому курорті.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!