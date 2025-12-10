Коли буде перший сніг у Хмельницькому в 2025 році: приблизні дати

Перший сніг у Хмельницькому може випасти вже зовсім скоро, а саме в грудні 2025 року, ближче до кінця місяця. За даними RusMeteo, зима в регіоні буде холодною з помірними опадами, але без аномальних снігопадів.

Читай у матеріалі, коли саме чекати на перший сніг у Хмельницькому та загалом прогноз погоди на всю зиму.

Коли буде перший сніг у Хмельницькому: грудень 2025

Середня температура в грудні коливатиметься від -6°C до +7°C вдень, з опадами близько 23 мм. Такий режим сприяє переходу дощу в сніг, особливо коли денні показники опустяться нижче 0°C.

Згідно з метеорологічним сайтом, перший сніг буде 14 грудня, однак він буде йти азом з дощем, через що містянам не вдасться ним насолодитися. Однак рівно за два тижні, 28 числа місто потрапить у передноворічну казку — все навколо буде у снігу.

Коли чекати перший сніг у Хмельницькому: січень 2026

Січень обіцяє бути теплішим за попередній місяць: середня температура від -1°C до +9°C вдень, з опадами 25 мм. Снігопади передбачаються в періоди морозів, наприклад, 3-4 січня (від -1°C до +4°C) чи 10-12 січня (від +7°C до -1°C).

Крім цього, посеред місяця можливі великі снігопади — не забувай тепло вдягатися перед тим, як кудись йти.

Коли випаде перший сніг у Хмельницькому: лютий 2026

У лютому температури не надто зміняться, а опади будуть на рівні 21 мм. Сніг можливий у першій половині місяця, а саме 3-6 лютого, але стійкий покрив малоймовірний через подальше потепління.

Перший сніг у 2025 році буде у грудні, але для точності варто стежити за щоденними оновленнями прогнозу погоди.

