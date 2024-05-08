Когда цветет акация в Украине: медоносная, целебная и одновременно аллергенная

Чем больше силы набирает весна, тем роскошнее становятся сады и парки, больше зацветает кустарников и деревьев. В скором времени эстафету цветения примет акация. Когда в Украине цветет акация и какая от ее цветения польза и вред — читай в нашем материале.
Акация — высокорослое, иногда до 5 метров высотой дерево, которое ботаники относят к цветковым растениям семейства Бобовых (Fabaceae). В природе произрастает преимущественно в Австралии, Африке, Мексике и Азии. У нас акацию ценят за декоративные качества и высаживают в парках.
Дерево хорошо приспособилось к нашим климатическим условиям и само активно размножается, образуя плотные заросли. Наиболее распространены в Украине акация белая и акация серебристая.
В Украине акация зацветает в конце мая — начале июня. Одно дерево цветет от семи до десяти дней, а в целом деревья акации отцветают через 2-3 недели.
В Украине акация зацветает в конце мая — начале июня. Одно дерево цветет от семи до десяти дней, а в целом деревья акации отцветают через 2-3 недели.
Больше всего радуются цветению акации пчелы — ее цветы являются прекрасными медоносами. Но и людям, когда зацветает акация, прибавляется кому работы, а кому хлопот. Цвет акации очень полезный, поэтому те, кто разбирается в народной медицине, используют его для лечения. А вот аллергикам может стать хуже: появятся насморк и кожный зуд.
Фитотерапевт Мария Тройчак рассказала для издания 20 хвилин, что цветки растений следует собирать только в чистых местах, где нет выхлопов транспорта или других возможных опасных осадков на цветы и листья.
Лучший для лекарственных целей — наполовину распустившийся цвет.
Лучший для лекарственных целей — наполовину распустившийся цвет.
Возьми на заметку несколько правил сбора акации:
Цветения акации ждут не только травники. Люди с аллергией, случается, со страхом присматриваются к деревьям: не распускаются ли цветки, не полетит ли аллергенная пыльца. Встречается и так называемая “перекрестная” аллергия — сразу на цветение и пыльцу нескольких деревьев.
Солнечная ветреная погода только усугубляет проявления аллергии. Появляются слезотечение, зуд глаз и ушей, кашель, першение в горле, чихание, сыпь на теле — говорит врач-аллерголог Любовь Антонюк для издания Дзеркало медіа.
Если такие симптомы не проходят, возьми за правило:
Теперь ты знаешь, когда цветет акация, и чего от нее ждать. Береги себя!
Раньше мы писали, когда цветет амброзия.
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