Когда цветет акация в Украине: медоносная, целебная и одновременно аллергенная

Чем больше силы набирает весна, тем роскошнее становятся сады и парки, больше зацветает кустарников и деревьев. В скором времени эстафету цветения примет акация. Когда в Украине цветет акация и какая от ее цветения польза и вред — читай в нашем материале.

Когда цветет акация

Акация — высокорослое, иногда до 5 метров высотой дерево, которое ботаники относят к цветковым растениям семейства Бобовых (Fabaceae). В природе произрастает преимущественно в Австралии, Африке, Мексике и Азии. У нас акацию ценят за декоративные качества и высаживают в парках.

Дерево хорошо приспособилось к нашим климатическим условиям и само активно размножается, образуя плотные заросли. Наиболее распространены в Украине акация белая и акация серебристая.

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В Украине акация зацветает в конце мая — начале июня. Одно дерево цветет от семи до десяти дней, а в целом деревья акации отцветают через 2-3 недели.

Больше всего радуются цветению акации пчелы — ее цветы являются прекрасными медоносами. Но и людям, когда зацветает акация, прибавляется кому работы, а кому хлопот. Цвет акации очень полезный, поэтому те, кто разбирается в народной медицине, используют его для лечения. А вот аллергикам может стать хуже: появятся насморк и кожный зуд.

Как правильно собирать цветки акации

Фитотерапевт Мария Тройчак рассказала для издания 20 хвилин, что цветки растений следует собирать только в чистых местах, где нет выхлопов транспорта или других возможных опасных осадков на цветы и листья.

Лучший для лекарственных целей — наполовину распустившийся цвет.

Возьми на заметку несколько правил сбора акации:

собирай акацию не на солнечной стороне, лучше — в тени;

оптимальное время для сбора — утро до полудня, когда ультрафиолетовые лучи не вступили в полную силу;

не собирай цвет акации во время дождя или росистым утром;

цвет бери вместе с побегом;

самое полезное лекарственное сырье из акации то, которое соберешь в пору буйного цветения растения, отцветающие цветы не так полезны;

суши цветки акации при температуре +40-50°C, можно — в полуоткрытой духовке.

Как аллергикам обезопасить себя от пыльцы акации

Цветения акации ждут не только травники. Люди с аллергией, случается, со страхом присматриваются к деревьям: не распускаются ли цветки, не полетит ли аллергенная пыльца. Встречается и так называемая “перекрестная” аллергия — сразу на цветение и пыльцу нескольких деревьев.

Солнечная ветреная погода только усугубляет проявления аллергии. Появляются слезотечение, зуд глаз и ушей, кашель, першение в горле, чихание, сыпь на теле — говорит врач-аллерголог Любовь Антонюк для издания Дзеркало медіа.

Если такие симптомы не проходят, возьми за правило:

прими душ после прихода с улицы. Если нет такой возможности — промой нос и глаза;

смени дома одежду, сними ту, в которой был (-а) на улице. Не заноси ее в комнату, в которой спишь;

перед сном в спальне сделай влажную уборку;

не суши одежду на улице в ветреную погоду;

закрой марлей окна;

пей много воды;

если чешутся глаза — одевай очки;

не ходи в парки и леса;

и главное — не лечись самостоятельно.

Теперь ты знаешь, когда цветет акация, и чего от нее ждать. Береги себя!

Раньше мы писали, когда цветет амброзия.

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