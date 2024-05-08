Коли цвіте акація в Україні: медоносна, цілюща та водночас алергенна

Чим більшої сили набирає весна, тим розкішнішими стають сади та парки, більше зацвітає чагарників та дерев. Незабаром естафету цвітіння прийме акація. Коли в Україні цвіте акація та яка від її цвітіння користь та шкода — читай у нашому матеріалі.

Коли цвіте акація

Акація — високоросле, інколи до 5 метрів заввишки дерево, яке ботаніки відносять до квіткових рослин сімейства Бобових (Fabaceae). В природі росте переважно в Австралії, Африці, Мексиці та Азії. У нас акацію цінують за декоративні якості та висаджують в парках.

Дерево добре пристосувалося до наших кліматичних умов і саме активно розмножується, утворюючи щільні зарості. Найбільш поширені в Україні акація біла та акація срібляста.

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В Україні акація зацвітає в кінці травня — на початку червня. Одне дерево цвіте від семи до десяти днів, а загалом дерева акації відцвітають за 2-3 тижні.

Чи ненайбільше радіють цвітінню акації бджоли — її квіти є чудовими медоносами. Але і людям, коли зацвітає акація, додається кому роботи, а кому клопоту. Цвіт акації надкорисний, тож, хто знається на народній медицині, використовують його для лікування. А от алергікам може стати гірше: з’являться нежить і свербіж шкіри.

Як правильно збирати цвіт акації

Фітотерапевтка Марія Тройчак розповіла для видання 20 хвилин, що цвіт рослин варто збирати лише в чистих місцях, де немає вихлопів транспорту або інших можливих небезпечних осадів на квіти та листя.

Найкращий для лікарських цілей — напіврозпущений цвіт.

Занотуй собі кілька правил збирання акації:

збирай акацію не на сонячному боці, а краще — в тіні;

найліпший час для збору — ранок до опівдня, коли ультрафіолетові промені не набрали повної сили;

не збирай цвіт акації під час дощу, але росяним ранком;

цвіт бери разом із пагоном.

найкорисніша лікарська сировина з акації та та, яку збереш в пору буйного цвітіння рослини, квіти, які відцвітають, не такі корисні;

суши квітки акації при температурі +40-50°C, можна у напіввідчиненій духовці.

Як від пилку і цвіту акації убезпечити себе алергікам

Цвітіння акації чекають не лише травники. Люди з алергією, трапляється, з острахом придивляються до дерев: чи вже не розпускаються квітки, чи не полетить отой алергенний пилок. Трапляється й так звана “перехресна” алергія — одразу на цвітіння і пилок кількох дерев.

Сонячна вітряна погода лише посилює прояви алергії. З’являються сльозотеча, свербіж очей та вух, кашель, пирхота в горлі, чхання, висипка на тілі, каже лікарка-алерголог Любов Антонюк для видання Дзеркало медіа.

Якщо такі симптоми не проходять, візьми за правило:

прийми душ після приходу з вулиці. Якщо немає такої можливості — промий ніс та очі;

зміни вдома одяг, зніми той, в якому був (-ла) надворі. Не занось його в кімнату, в якій спиш;

перед сном в спальні зроби вологе прибирання;

не суши одяг надворі в сонячно-вітряну погоду;

закрий марлею вікна;

пий багато води;

якщо сверблять очі — надівай окуляри;

не ходи в парки та ліси;

і головне — не лікуйся самостійно.

Тепер ти знаєш, коли цвіте акація, і чого від неї чекати. Вдалого тобі збору цілющих квіток! І “безалергенного” відпочинку на природі!

Раніше ми писали, коли цвіте амброзія.

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