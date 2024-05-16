Когда цветет жасмин в Украине и какое растение на самом деле прячется под названием “жасмин”

Его тонкий изысканный и такой романтичный аромат опьяняет и кружит голову. Кому-то — в буквальном смысле. Ведь от сильного аромата жасмина можно даже угореть. О некоторых секретах этого роскошного растения и когда цветет жасмин в Украине — читай в нашем материале.

Начнем с того, что благозвучным именем “жасмин” мы называем кусты чубушника. Как ни странно, эти растения принадлежат к разным семействам: настоящий жасмин — к семейству маслиновых, а наш чубушник — к гортензиевым. Хотя и с виду, и ароматом они очень похожи.

Какой он, настоящий жасмин

Настоящий жасмин в открытом грунте в Украине не растет: климат не подходит, вымерзает. А вот в домашних условиях его иногда держат на подоконнике. Запах жасмина, что-то вроде афродизиака — усиливает любовные чувства и оказывает антистрессовый эффект.

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Но аромат цветущего жасмина так силен, что тебе придется проветривать комнату. В Японии, где он растет в природе, считают, что его запах бодрит лучше утреннего кофе.

Тайны чубушника или садового жасмина

Украинский чубушник действительно называют садовым жасмином. Это роскошный кустарник, который в зависимости от сорта имеет обычные или махровые цветки с тонким и сильным (очень похожим на настоящий жасмин) ароматом.

Запах жасмина (чубушника) настолько приятный, что помогает преодолевать депрессию, улучшает настроение и укрепляет иммунитет.

А еще есть довольно интересные сорта чубушника, которые пахнут свежей земляникой! (сорт Снежная лавина)

В каком месяце цветет жасмин в Украине

Учитывая, что сортов садового жасмина в Украине выращивают немало, то и его цветение растягивается почти на половину лета.

Садовый жасмин цветет в Украине с конца мая по конец июля.

Как рассказала изданию Высокий Замок заведующая отделом дендрологии Ботанического сада ЛНУ им. И. Франко Оксана Щерба, с этим роскошным кустом стоит быть настороже.

Его аромат может спровоцировать приступ головной боли, головокружение, вызвать бессонницу.

Поэтому любоваться цветами лучше на расстоянии.

Если держишь дома кота, проследи, чтобы любимец не отщипнул цветы из букета. Это растение ядовито.

Когда цветет жасмин — время собирать полезный цвет

Любой садовый жасмин имеет полезные цветы, поэтому, когда он зацветает, следует собирать их для того, чтобы добавить в чай.

Зеленый чай с жасмином снимает усталость после напряженного рабочего дня.

А еще такой чай оказывает положительное влияние на фигуру. Правда, если пить его, нужно одновременно ограничивать себя в пище. Эффект вполне понятен: организм получает удовольствие от вкусного ароматного напитка и не стрессует от несколько уменьшенных порций. 2-3 месяца такой диеты — и лишних килограммов как не бывало.

Теперь ты знаешь, когда цветет садовый жасмин (чубушник), и можешь наслаждаться цветением, помня о его небольших секретах.

Раньше мы рассказывали тебе, когда в Украине цветет липа.

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