Коли цвіте жасмин в Україні, і яка рослина насправді ховається за цією назвою

Його тонкий вишуканий й такий романтичний аромат п’янить і паморочить голову. Комусь — у буквальному сенсі. Адже від сильного аромату жасмину можна навіть вчадіти! Про деякі секрети цієї розкішної рослини та коли цвіте жасмин в Україні — читай в нашому матеріалі.

Почнемо з того, що милозвучним іменем “жасмин” ми називаємо кущі чубушнику. Як не дивно, ці рослини належать до різних родин: справжній жасмин — до родини маслинових, а наш чубушник — до гортензієвих. Хоча і на вигляд, і ароматом вони дуже схожі.

Який він, справжній жасмин

Справжній жасмин у відкритому ґрунті в Україні не росте: клімат не підходить, тож він вимерзає. А от у домашніх умовах його інколи тримають у горщику. Запах жасмину є чимось на кшталт афродизіаку — посилює любовні почуття та має антистресовий ефект.

Але аромат квітучого жасмину такий сильний, що тобі доведеться провітрювати кімнату. В Японії, де він росте в природі, вважають, що його запах бадьорить краще за ранкову каву.

Таємниці чубушнику або садового жасмину

Український чубушник дійсно називають садовим жасмином. Це розкішний кущ, який залежно від сорту має звичайні або махрові квітки з тонким та сильним (дуже схожим на справжній жасмин) ароматом.

Пахощі жасмину (чубушнику) настільки приємні, що допомагають долати депресію, покращують настрій та зміцнюють імунітет.

А ще є доволі цікаві сорти чубушнику, які пахнуть свіжими суницями! (сорт Снігова лавина)

В якому місяці цвіте жасмин в Україні

Зважаючи на те, що сортів садового жасмину в Україні вирощують чимало, то і його цвітіння розтягується чи не на половину літа.

Садовий жасмин цвіте в Україні з кінця травня до кінця липня.

Як розповіла виданню Високий Замок завідувачка відділу дендрології Ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка Оксана Щерба, що з цим розкішним кущем варто бути насторожі.

Його аромат може спровокувати напад головного болю, запаморочення, викликати безсоння.

Тому милуватися квітами краще на відстані.

Якщо тримаєш вдома кота, простеж, щоб улюбленець не відщипнув квіток з букета. Ця рослина отруйна.

З огляду на те, що весна 2025 року видалася доволі холодною, і нині температури не дуже радують, цвітіння жасмину в Україні може розпочатися пізніше, ніж зазвичай. Найчастіше жасмин в Україні квітне з кінця травня, та є висока ймовірність, що період цвітіння почнеться у червні.

Зокрема ситуація у регіонах завжди відрізняється. На півдні країни, в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях, сезон цвітіння жасмину може початися вчасно, наприкінці травня 2025.

У центральних регіонах жасмин може зацвісти у першій половині червня, а то й пізніше! Цьогоріч цвітіння на Київщині, Полтавщині, Черкащині краще чекати з середини червня.

На сході країни жасмин зацвіте ближче до середини червня. Пік цвітіння може припасти на липень. А на заході України цвітіння розпочнеться найпізніше! Чекати на жасмин варто не раніше кінця червня.

Коли цвіте жасмин — час збирати корисний цвіт

Будь-який садовий жасмин має корисні квіти, тож коли він зацвітає, варто збирати їх для того, щоб додати в чай.

Зелений чай з жасмином знімає втому після напруженого робочого дня.

А ще такий чай позитивно впливає на фігуру. Щоправда, якщо його пити, то водночас потрібно обмежувати себе в їжі. Ефект цілком зрозумілий: організм отримує задоволення від смачного ароматного напою й не стресує від дещо зменшених порцій. 2-3 місяці такої дієти — і зайвих кілограмів як не бувало.

Тепер ти знаєш, коли цвіте садовий жасмин (чубушник), і можеш насолоджуватися цвітінням, пам’ятаючи про його невеличкі секрети.

Раніше ми розповідали тобі, коли в Україні цвіте липа.

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