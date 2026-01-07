Едва ли не самая популярная профессия на рынке: когда День программиста 2026

Среди множества профессиональных праздников не забываем и о Дне программиста. Когда его отмечают, рассказываем в нашем материале.

Когда День программиста в Украине 2026

День программиста в Украине в 2026 году отмечают 13 сентября.

На самом деле День IT-работника считается неофициальным праздником программистов. Его всегда отмечают именно на 256-й день года. Ведь 256 — это количество чисел, которое можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.

7 января — еще один День программиста. Эта дата считается международной и принятой к празднованию во многих странах мира.

Как празднуют День программиста

Чаще всего День программиста представители профессии отмечают в своих профессиональных кругах. Вместе с командой они организовывают интересные мероприятия, поездки, спортивные состязания и т.д.

С наступлением периода дистанционной работы большинство компаний вместо массовых мероприятий начали выбирать подарки.

В День программиста во многих компаниях специалисты по внутренним коммуникациям отправляют посылки для своих работников. В них могут быть разнообразные вкусности, чашки, пледы, гаджеты, рюкзаки и т.д.

Программист — одна из самых востребованных и оплачиваемых профессий не только в Украине, но и по всему миру.

Но кроме высокой зарплаты представители IT-специалисты часто получают “в подарок” проблемы со здоровьем. Как правило, жалуются на зрение, боли в спине и шее.

Отметим, что с домашней техникой программист вряд ли поможет. Человек, годами изучавший сложные языки программирования, не всегда компетентен в вопросах поломки принтеров или бытовой техники.

Вместе с тем наши специалисты высоко востребованы в европейских странах уже много лет. Они также показывают хорошие результаты в Америке и Азии.

Невозможно представить современный мир без программного обеспечения. Совершенно все, с чем мы сталкиваемся за компьютером, является результатом работы программистов. Каждое электронное устройство — от Wi-Fi-роутера до телефона — проходит через их руки.

В Украине больше всего зарегистрированных IT-специалистов проживает традиционно в Киеве и Киевской области. Далее следуют Харьковская, Львовская и Одесская области. Чаще всего IT-специалисты выезжают из Донецкой, Полтавской, Херсонской, Житомирской, Волынской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей.

Любопытно, что цифровая трансформация в Украине стала государственной программой.

Однако многие программисты после полномасштабного вторжения России в Украину выполняют не только рабочие задачи, но и ищут способы использовать технологии для сопротивления и противодействия пропаганде РФ.

Например, в начале войны министр цифровой информации призвал украинцев, которые разбираются в цифровых технологиях, присоединиться к IT-армии страны.

Раньше мы давали советы девушкам, желающим войти в сферу ІТ, но не знающим, с чего начать

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!