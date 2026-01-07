Стиль життя

Чи не найпопулярніша професія на ринку: коли День програміста 2026

Анна Голішевська, редакторка сайту 07 Січня 2026, 11:00 3 хв.
День програміста
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь