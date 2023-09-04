Манит паломников со всего мира: когда в Умань приезжают хасиды?

Несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война, хасиды со всех уголков мира готовы приехать в Украину на праздник Рош ха-Шана.

Это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Его празднуют по первой и второй тишере, которая обычно приходится на конец сентября — начало октября.

В 2023 году хасидов следует ожидать уже в средине сентября, ведь праздник начинается в пятницу 15 сентября и проходит до воскресенья 17 сентября. Как всегда, идеальным местом для празднования Рош ха-Шана является Умань.

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Почему хасиды приезжают в Умань?

Умань — городок в Черкасской области можно назвать живописным и спокойным, однако хасидов привлекает совсем не природа или местное течение жизни. В Умани захоронен уважаемый мудрец-цадик Нахман из Брацлава.

Последователи Нахмана считают, что могилу мудреца нужно навестить хотя бы раз в жизни. Лучшее время для этого, конечно, Рош ха-Шана.

Хасиды верят, если в этот праздник зажечь у могилы свечи и прочесть особенную молитву об Искуплении, то душа умершего праведника будет лично просить Бога простить твои грехи.

Сколько паломников планирует посещать Украину на Рош ха-Шана

Несмотря на полномасштабное вторжение и призывы украинских властей воздержаться от поездок, на празднование Рош ха-Шана в 2022 году приехали 23 тысячи паломников.

Во время встречи городских властей, силовых структур и должностных лиц Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, что в 2023 году в Умань планируют приехать около 30 тысяч хасидов.

А подробнее о празднике Рош ха-Шана и его традициях читай в материале.

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