Праздники

Манит паломников со всего мира: когда в Умань приезжают хасиды?

Вероника Кононенко, редактор сайта 04 сентября 2023, 11:45
коли хасиди приїздять в умань
Фото: Pexels

Больше новостей
Манит паломников со всего мира: когда в Умань приезжают хасиды?
МиГ-31: характеристики истребителя, который несет ракеты Кинжал
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
як зібрати насіння з огірка
Чтобы в следующем году был хороший урожай! Как собрать семена из огурца для посадки
Що можна провозити до Польщі через кордон з Україною: список
Чтобы не было проблем на таможенном контроле: что можно провозить из Украины в Польшу — список
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
расширили госзаказ
Госзаказ расширили. В Минобразования назвали приоритетные профессии для страны
Коли пропадають комарі в Україні: дата закінчення сезону комарів
Так надоел писк над ухом: когда заканчивается сезон комаров в Украине
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 4 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.09.2023: онлайн

Карта боевых действий 4 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:08
Сіноплетіння
Потеряла сына, но давнее хобби вернуло силу к жизни: как украинка учит сеноплетению и помогает ВСУ
0:04:10
Біонічні протези
Возвращают мелкую моторику! Военные получили сверхсовременные бионические протезы в рамках проекта Recovery
0:06:26
Програма United24
Дома до сих пор стоят без крыши. Киевская область ждет восстановления по программе UNITED24
0:01:56
Виставка у Копенгагені
Не дадим забыть! В Копенгагене проходит выставка ежедневников украинских художников
0:40:08
Мобільні лазневі комплекси для ЗСУ: що це таке та як працює
Принять теплый душ и постирать вещи на передовой. Уникальные банные комплексы для бойцов ВСУ
0:04:40
Психологи на войне
Первая психологическая помощь — снять симптомы. Как работают психологи в прифронтовых городах
0:04:03
Врожай цього року
Спелые арбузы и сочная морковь. Как фермеры сумели пережить испытание большой водой
0:04:30
Нарешті з водою: жителям Марганця провели водопостачання
Берегли каждую каплю! Жителям Днепропетровской области провели водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
0:03:25
Спецпідрозділ Омега НГУ: як працює на Авдіївському напрямку
Пять минут на работу с БТРа, пока не взошло солнце! Как работают спецназовцы из отряда Омега
Больше видео
Как утеплить деревянный пол
Читать дальше
Дешево, но тепло. Как и чем утеплить деревянный пол на зиму
коли закінчує цвісти амброзія
Читать дальше
Когда же я перестану чихать? Когда заканчивает цвести амброзия и можно ли вылечить аллергию на это растение

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь