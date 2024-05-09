Когда лучше поливать рассаду: плюсы и минусы утреннего и вечернего полива

Правильный полив рассады важен для хорошего ее роста и развития. Читай, как выбрать правильное время для полива рассады, что нужно учитывать при поливке рассады утром и вечером — в материале.

Когда лучше поливать рассаду

Рассаду нужно поливать регулярно, но следует контролировать обильность полива. Обычно поливают раз в день или раз в два дня. Частота полива зависит от погодных условий и состояния почвы.

Лучше поливать рассаду рано утром или поздно вечером, когда солнце не такое жгучее. А также именно в это время вода лучше удерживается в почве.

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Плюсы и минусы утреннего полива

Позитив:

к растению будут поступать минеральные вещества в течение дня;

в жару растениям будет что испарять, охлаждая себя;

повышение температуры и яркое солнце во второй половине дня будут стимулировать процессы роста.

Негатив:

к вечеру иссякнут все запасы влаги, и на рост рассады уже не останется воды. На следующий день растение с новыми силами начнет фотосинтез и транспирацию. И хотя растение снаружи будет смотреться очень хорошо, урожай может пострадать;

насытившись влагой рано утром, растения стремятся наверстать упущенное. Это приводит к растрескиванию плодов.

Есть рассада, которую лучше поливать утром, например рассаду томатов. Дело в том, что после полива часть поливной воды начинает испаряться с поверхности почвы и частично концентрируется на нижней поверхности листьев. Если к вечеру влага не подсохнет, то есть вероятность, что в ней начнут развиваться различные паразиты и болезни. Таким образом, если проводить полив с утра, то к вечеру путем вентиляции с нижней поверхности листьев влага испарится, и ночь растение встретит в сухом виде. А это значительно снижает риск возникновения заболеваний.

В чем позитив и негатив вечернего полива

Позитив:

вода меньше испаряется и за ночь успевает хорошо увлажнить почву;

вечерний полив дает необходимые ресурсы для роста.

Негатив:

если количества воды недостаточно, растение будет ограничено в воде днем, когда светит яркое солнце. Снизится эффективность фотосинтеза, а значит растение накопит меньше сахара.

от недостатка влаги растения получат меньше питательных веществ.

Когда правильно поливать растения

Однозначного ответа на вопрос о том, когда поливать растение правильнее, нет. Хотя существует мнение, что вечерний полив лучше.

В жаркие дни рассаде требуется регулярный и обильный полив.

Каждый огородник вынужден сам принимать решение о поливе в зависимости от погоды, почвы, своих возможностей, региона, сезона, фазы развития растений, вида выращиваемой культуры.

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Правильный уход — это щедрый урожай.

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