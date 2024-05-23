Будет давать урожай до 25 лет! Как вырастить спаржу на огороде из семян — пошаговая инструкция

В спарже содержится много фолиевой кислоты, нерастворимой клетчатки, антиоксидантов. Она имеет большой период урожайности и полезна для здоровья. Это делает ее очень дорогой в магазинах. Потому ты можешь вырастить спаржу самостоятельно. Читай в материале, как вырастить спаржу на огороде из семян.

Как вырастить спаржу: пошаговая инструкция

Узнать больше о полезных свойствах спаржи ты можешь в материале по этой ссылке. Когда-то спаржа для Украины была довольно экзотической, но теперь наши фермеры овладели и таким делом!

Прежде всего, если ты будешь выращивать спаржу впервые, нужно знать, что это многолетнее растение. Ее лучше выращивать через рассаду, чем сразу сажать в грунт. Постараться придется, но результат ты будешь видеть годами.

Высевать семена спаржи на рассаду нужно в середине апреля. До этого семена на несколько суток замочи в теплой воде. Увеличенные семена оставь на плотной ткани на пару дней, пока появятся ростки. Только после этого можно сажать рассаду спаржи.

Выбери тару на 100–200 мл. Туда засыпь смесь торфа, песка, почвы и прелого навоза. Семена нужно вкладывать на очень маленькую глубину — меньше сантиметра. Рассада спаржи должна стоять в теплом помещении и солнечном месте.

Поливать рассаду спаржи нужно каждый день. Первые ростки появятся через неделю-две.

Основные правила выращивания спаржи

Пересаживать рассаду спаржи в открытую почву можно в начале лета. Для этого выбери солнечное и теплое место. Почва для спаржи должна быть супесчаной и питательной.

Осенью почву нужно удобрить. А летом высаживать спаржу на глубину 30 см с дистанцией в 1 м. Перед высадкой укороти корешки на несколько сантиметров. В первые десять дней поливай спаржу щедро, чтобы земля оставалась влажной.

Через две недели от высадки в открытый грунт можно провести подкормку — раствором навоза, а через три недели после этого — раствором птичьего помета. Перед морозами спаржу подкармливают минеральным удобрением.

Выращивать в домашних условиях спаржу для употребления очень сложно, поэтому лучше высадить ее в грунт. Участок нужно выбирать тщательно, потому что выращивать спаржу можно до 25 лет на одном месте.

Собирать урожай спаржи можно с третьего года роста кустов, в апреле-мае. Уход за спаржей состоит из своевременного полива и прополки, подкормки. Весной спаржу оборабатывают от вредителей. А на зиму спаржу покрывают торфом слоем в 5-8 см.

Раньше мы рассказывали, когда и как убирать урожай спаржевой фасоли.

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