Даватиме урожай до 25 років! Як виростити спаржу на городі з насіння — покрокова інструкція

У спаржі міститься багато фолієвої кислоти, нерозчинної клітковини, антиоксидантів. Вона має великий період урожайності та корисна для здоров’я. Це робить її дуже дорогою в магазинах. Тому ти можеш виростити спаржу самостійно. Читай у матеріалі, як виростити спаржу на городі з насіння.

Як виростити спаржу: покрокова інструкція

Дізнатися більше про корисні властивості спаржі ти можеш у матеріалі за цим посиланням. Колись спаржа для України була доволі екзотичною, але тепер наші фермери опанували і таку справу!

Насамперед якщо ти вирощуватимеш спаржу вперше, потрібно знати, що це багаторічна рослина. Її краще вирощувати через розсаду, ніж відразу садити у ґрунт. Постаратися доведеться, але результат ти бачитимеш роками.

Висівати насіння спаржі на розсаду потрібно у середині квітня. До цього насіння на кілька діб замочи у теплій воді. Збільшене насіння залиш на цупкій тканині на кілька діб, доки з’являться ростки. Лише після цього можна садити розсаду спаржі.

Вибери тару на 100-200 мл. Туди засип суміш торфу, піску, ґрунту та прілого гною. Насіння потрібно вкладати на дуже маленьку глибину — менше сантиметра. Розсада спаржі має стояти у теплому приміщенні та в сонячному місці.

Поливати розсаду спаржі потрібно щодня. Перші ростки з’являться за тиждень-два.

Основні правила вирощування спаржі

Пересаджувати розсаду спаржі у відкритий ґрунт можна на початку літа. Для цього вибери сонячну та теплу місцину. Ґрунт для спаржі повинен бути супіщаний і поживний.

Восени ґрунт потрібно підживити. А влітку висаджувати спаржу на глибину 30 см з дистанцією в 1 м. Перед висадкою вкороти корінці на кілька сантиметрів. Протягом перших десяти днів поливати спаржу потрібно щедро, щоб земля лишалася вологою.

За два тижні від висадки у відкритий ґрунт можна провести підживлення — розчином гною, а за три тижні після цього — розчином пташиного посліду. Перед морозами спаржу підживлюють мінеральним добривом.

Вирощувати в домашніх умовах спаржу для споживання дуже складно, тому краще висадити її у ґрунт. Ділянку потрібно вибирати ретельно, бо вирощувати спаржу можна до 25 років на одному місці.

Збирати урожай спаржі можна з третього року росту кущиків, у квітні-травні. Догляд за спаржею складається зі своєчасного поливу та прополювання, підживлення. Навесні спаржу обробляють від шкідників. А на зиму спаржу покривають торфом шаром у 5-8 см.

Раніше ми розповідали, коли і як збирати врожай спаржевої квасолі.

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