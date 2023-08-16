Можна зривати через день протягом кількох місяців! Коли збирати спаржеву квасолю

Спаржева квасоля є улюбленицею багатьох городників. З неї можна приготувати багато різних страв, вона корисна та смачна. Смак стручкової квасолі схожий на спаржу, саме тому вона більш відома як спаржева квасоля.

Вона потребує хорошого догляду та може бути вибагливою до вологи й тепла. Але перевага стручкової квасолі у тому, що перший урожай можна збирати за 14 днів після цвітіння.

Ми розповімо про оптимальні терміни збирання спаржевої квасолі та як її зберігати.

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Коли збирати спаржеву квасолю

Зазвичай спаржеву квасолю збирають у стадії молочної стиглості, не очікують повного достигання.

За 14 днів після цвітіння з’являються стручки, довжиною 15-20 см. Їх вже можна збирати. Взагалі, треба щодня або через день зривати достиглі стручки, щоб плоди у них не встигали затвердіти.

А збирання врожаю спаржевої квасолі триває від липня до вересня або навіть жовтня.

Коли збирати спаржеву квасолю на зерно

Якщо для вживання спаржеву квасолю треба збирати недостиглою, то на зерно треба чекати, поки нижні боби пожовтіють на 70–80%.

Щоб не втратити насіння і стручки не тріскалися, треба збирати квасолю вранці. Зрізані рослини зв’язати в снопики, повісити в закритому приміщенні для достигання. Очищене насіння викласти в скляні банки й зберігати без доступу повітря.

Як правильно зберігати спаржеву квасолю для приготування

Спаржева квасоля після збирання непридатна для зберігання понад сім днів, навіть в погребі чи в холодильнику. Тому її краще заморозити.

Можна просто помити, порізати й заморозити стручкову квасолю, а можна бланшувати стручки. Відварити їх кілька хвилин у підсоленій воді, просушити й заморозити.

Заморожена квасоля може зберігатися у морозильній камері протягом півроку.

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