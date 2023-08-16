Можно срывать через день в течение несколько месяцев! Когда собирать спаржевую фасоль

Спаржевая фасоль является любимицей многих огородников. Из нее можно приготовить много разных блюд, она полезная и вкусная. Вкус стручковой фасоли похож на спаржу, именно поэтому она более известна как спаржевая фасоль.

Она нуждается в хорошем уходе и может быть требовательна к влаге и теплу. Но преимущество стручковой фасоли в том, что первый урожай можно собирать через 14 дней после цветения.

Мы расскажем об оптимальных сроках сбора спаржевой фасоли и как ее хранить.

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Когда собирать спаржевую фасоль

Обычно спаржевую фасоль собирают в стадии молочной спелости, не ожидают полного созревания.

Через 14 дней после цветения появляются стручки, длиной 15-20 см. Их уже можно собирать. Вообще, надо каждый день или через день срывать созревшие стручки, чтобы плоды в них не успевали затвердеть.

А сбор урожая спаржевой фасоли продолжается от июля до сентября или даже октября.

Когда собирать спаржевую фасоль на зерно

Если для употребления спаржевую фасоль нужно собирать недозрелой, то на зерно надо ждать, пока нижние бобы пожелтеют на 70–80%.

Чтобы не потерять семена и стручки не трескались, нужно собирать фасоль утром. Срезанные растения связать в снопики, повесить в закрытом помещении для созревания. Очищенные семена выложить в стеклянные банки и хранить без доступа воздуха.

Как правильно хранить спаржевую фасоль для приготовления

Спаржевая фасоль после сбора непригодна для хранения более семи дней, даже в погребе или в холодильнике. Поэтому ее лучше заморозить.

Можно просто помыть, порезать и заморозить стручковую фасоль, а можно бланшировать стручки. Отварить их несколько минут в подсоленной воде, просушить и заморозить.

Замороженная фасоль может храниться в морозильной камере в течение полугода.

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