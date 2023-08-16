Еда и рецепты

Можно срывать через день в течение несколько месяцев! Когда собирать спаржевую фасоль

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 августа 2023, 07:30
Коли збирати спаржеву (стручкову) квасолю: оптимальні терміни
Фото: Depositphotos

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