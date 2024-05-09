Коли краще поливати розсаду: плюси та мінуси вранішнього та вечірнього поливу

Правильний полив розсади важливий для доброго її росту та розвитку. Читай, як вибрати правильний час для поливу розсади, що потрібно враховувати при поливанні розсади вранці та ввечері — у матеріалі.

Коли краще поливати розсаду

Розсаду потрібно поливати регулярно, але слід контролювати рясність поливу. Зазвичай її поливають один раз на день або раз на два дні. Частота поливу залежить від погодних умов і стану ґрунту.

Краще поливати розсаду рано вранці або пізно ввечері, коли сонце не таке палюче. А також саме в цей час вода краще утримується в ґрунті.

Зараз також дивляться

Коли краще поливати розсаду: вранці чи ввечері

Плюси та мінуси ранкового поливу

Позитив:

до рослин будуть надходити мінеральні речовини впродовж дня;

у спеку рослинам буде що випаровувати, охолоджуючи себе;

підвищення температури та яскраве сонце в другій половині дня стимулюватимуть процеси росту.

Негатив:

до вечора вичерпаються всі запаси вологи, і на зростання рослини вже не залишиться води. На наступний день рослина з новими силами почне фотосинтез і транспірацію. І хоча зовні рослина матиме дуже гарний вигляд, урожай може постраждати;

наситившись вологою рано вранці, рослини прагнуть надолужити згаяне. Це призводить до розтріскування плодів.

Є розсада, яку краще поливати вранці, наприклад, розсаду томатів. Річ у тому, що після проведення поливу частина поливної води починає випаровуватися з поверхні ґрунту і частково концентрується на нижній поверхні листя. Якщо до вечора волога не підсохне, то є ймовірність, що в ній почнуть розвиватись різні паразити й хвороби. Отож, якщо проводити полив зранку, то до вечора шляхом вентиляції з нижньої поверхні листя волога випарується, і ніч рослина зустріне в сухому вигляді. А це суттєво знижує ризик виникнення захворювань.

У чому позитив та негатив вечірнього поливу

Позитив:

вода менше випаровується і за ніч встигає добре зволожити ґрунт;

вечірній полив дає необхідні ресурси для росту.

Негатив:

якщо кількості води недостатньо, рослина буде обмежена у воді вдень, коли світить яскраве сонце. Знизиться ефективність фотосинтезу, а значить, рослини накопичать менше цукрів.

від нестачі вологи рослини отримають менше поживних речовин.

Коли правильно поливати рослини

Однозначної відповіді на питання про те, коли поливати рослину правильніше, немає. Хоча існує думка, що вечірній полив краще.

У спекотні дні рослинам потрібен регулярний та рясний полив.

Кожен садівник-городник змушений сам ухвалювати рішення про полив залежно від погоди, ґрунту, своїх можливостей, регіону, сезону, фази розвитку рослин, виду культури, яка вирощується.

Як поливати розсаду, що росте в кімнаті: відео

Правильний догляд — це гарний урожай.

Для тих хто любить спаржу, наш матеріал про те, як її виростити на городі з насіння — в допомогу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.