Коли краще поливати розсаду: плюси та мінуси вранішнього та вечірнього поливу

Правильний полив розсади важливий для доброго її росту та розвитку. Читай, як вибрати правильний час для поливу розсади, що потрібно враховувати при поливанні розсади вранці та ввечері — у матеріалі.
Розсаду потрібно поливати регулярно, але слід контролювати рясність поливу. Зазвичай її поливають один раз на день або раз на два дні. Частота поливу залежить від погодних умов і стану ґрунту.
Краще поливати розсаду рано вранці або пізно ввечері, коли сонце не таке палюче. А також саме в цей час вода краще утримується в ґрунті.
Позитив:
Негатив:
Є розсада, яку краще поливати вранці, наприклад, розсаду томатів. Річ у тому, що після проведення поливу частина поливної води починає випаровуватися з поверхні ґрунту і частково концентрується на нижній поверхні листя. Якщо до вечора волога не підсохне, то є ймовірність, що в ній почнуть розвиватись різні паразити й хвороби. Отож, якщо проводити полив зранку, то до вечора шляхом вентиляції з нижньої поверхні листя волога випарується, і ніч рослина зустріне в сухому вигляді. А це суттєво знижує ризик виникнення захворювань.
вода менше випаровується і за ніч встигає добре зволожити ґрунт;
Однозначної відповіді на питання про те, коли поливати рослину правильніше, немає. Хоча існує думка, що вечірній полив краще.
У спекотні дні рослинам потрібен регулярний та рясний полив.
У спекотні дні рослинам потрібен регулярний та рясний полив.
Кожен садівник-городник змушений сам ухвалювати рішення про полив залежно від погоди, ґрунту, своїх можливостей, регіону, сезону, фази розвитку рослин, виду культури, яка вирощується.
Правильний догляд — це гарний урожай.
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