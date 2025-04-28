Садівництво та город

Що робити, якщо замерз виноград в травні: лікуємо та оздоровлюємо ніжну ліану

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Квітня 2025, 16:15
Що робити, якщо замерз виноград в травні
Фото Pexels
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Що робити, якщо замерз виноград в травні: лікуємо та оздоровлюємо ніжну ліану
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