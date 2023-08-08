Скоро возможное открытие! Когда вернутся на украинский рынок бренды Zara, Bershka Pull&Bear

С началом полномасштабной войны немало всемирно известных брендов приостановили свою работу в Украине. Однако за почти полтора года многие компании вернулись на украинский рынок.

Однако это не касается одного из крупнейших международных ритейлеров одежды — Inditex Group. К этой испанской компании принадлежат такие бренды как Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho и другие.

Подробнее о том, почему Inditex Group покинула украинский рынок и когда откроются ее магазины в Украине, рассказали в издании Forbes Ukraine.

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Почему закрыли магазины Zara, Bershka и другие в Украине

До полномасштабной войны магазины компании Inditex были одними из самых популярных поставщиков одежды в Украине. Но с 24 февраля 2022 года все магазины этой группы закрыты.

По сей день у компании есть опасения относительно ситуации с безопасностью в Украине. Однако украинские представители Inditex ежемесячно обсуждают с главным офисом возможность возвращения магазинов на наш рынок.

По словам ведущего эксперта Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игоря Заболоцкого, благоприятным факторам для возвращения магазинов Inditex Group может стать удачное контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Также снижение интенсивности и опасности обстрелов, по крайней мере в центральных и западных областях Украины, этим летом значительно влияет на решение компании.

Ранее считалось, что Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho и другие бренды могут решить возвращаться в июле. И тогда, с учетом подготовки, они бы открыли свои магазины в промежутке с августа по ноябрь. Но, к сожалению, этого не произошло.

Когда откроются магазины Inditex в Украине

Председатель Украинского Совета Торговых Центров Максим Гаврюшин недавно заявил, что такие бренды как Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear и другие могут возобновить работу своих магазинов уже осенью 2023 года.

По словам Гаврюшина, сейчас украинское профессиональное сообщество прилагает немало усилий, чтобы Inditex вернулся. Он также отмечает, что это очень важно из-за нескольких ключевых моментов: экономического, социального и политического.

Кроме того, возобновление работы магазинов такого гиганта как Inditex станет позитивным сигналом и для других международных ритейлеров, которые также планируют возвращение в Украину.

Председатель УСТЦ заявил, что ближайшее окно возможностей для возобновления работы лежит в промежутке конец августа — конец октября. Если за этот период магазины не вернутся в Украину — следующее окно будет уже весной 2024 года.

И все же, окончательное решение о возобновлении работы Inditex Group в Украине еще не принято. Гаврюшин надеется на открытие в ближайшие месяцы, но отмечает, что прогнозы давать очень сложно. Все связано с тем, что на решение компании может положительно или отрицательно повлиять любая новость с фронта.

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