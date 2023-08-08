Скоро можливе відкриття! Коли повернуться на український ринок бренди Zara, Bershka та Pull&Bear

З початком повномасштабної війни чимало всесвітньо відомих брендів призупинили свою роботу в Україні. Однак за майже півтора року багато компаній вже повернулися на український ринок.

Проте це не стосується одного з найбільших міжнародних ритейлерів одягу — Inditex Group. До цієї іспанської компанії належать такі бренди як Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho та інші.

Детальніше про те, чому Inditex Group покинула український ринок та коли відкриються її магазини в Україні, розповіли у виданні Forbes Ukraine.

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Чому в Україні закрили магазини Zara, Bershka та інші

До повномасштабної війни магазини компанії Inditex були одними з найпопулярніших постачальників одягу в Україні. Та з 24 лютого 2022 року всі магазини цієї групи зачинили.

Донині в компанії є побоювання щодо безпекової ситуації в Україні. Проте українські представники Inditex щомісяця обговорюють з головним офісом можливість повернення магазинів на наш ринок.

За словами провідного експерта Colliers Ukraine у галузі торговельної нерухомості Ігоря Заболоцького, сприятливим фактором для повернення магазинів Inditex Group може стати вдалий контрнаступ Збройних сил України.

Також зниження інтенсивності та небезпеки обстрілів, принаймні в центральних та західних областях України, цього літа відіграє важливу роль у рішенні компанії.

Раніше вважалося, що Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho та інші бренди можуть вирішити повернутися у липні. І тоді, з урахуванням підготовки, вони б відкрили свої магазини у проміжку з серпня по листопад. Але, на жаль, цього не сталося.

Коли відкриються магазини Inditex в Україні

Голова Української Ради Торгових Центрів Максим Гаврюшин нещодавно заявив, що такі бренди як Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear та інші можуть відновити роботу своїх магазинів вже восени 2023 року.

За словами Гаврюшина, нині українська професійна спільнота докладає чимало зусиль, щоб Inditex повернувся. Він також наголошує на тому, що це дуже важливо через кілька ключових моментів: економічний, соціальний та політичний.

Крім того, відновлення роботи магазинів такого гіганта як Inditex стане позитивним сигналом й для інших міжнародних ритейлерів, що також планують повернення в Україниу.

Голова УРТЦ заявив, що найближче вікно можливостей для відновлення роботи є у проміжку кінець серпня — кінець жовтня. Якщо за цей період магазини не повернуться в Україну — наступне вікно буде вже навесні 2024.

Та все ж, остаточного рішення щодо відновлення роботи Inditex Group в Україні ще не ухвалено. Гаврюшин сподівається на відкриття найближчими місяцями, але наголошує, що прогнози давати дуже складно.

Усе пов’язано з тим, що на рішення компанії може позитивно чи негативно вплинути будь-яка новина з фронту.

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