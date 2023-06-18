Здоров'я та краса

S, M чи L? Як дізнатися свій розмір одягу чоловікам і жінкам: інструкція

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 18 Червня 2023, 14:00
Як дізнатися розмір одягу
Фото: Pexels

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