S, M чи L? Як дізнатися свій розмір одягу чоловікам і жінкам: інструкція

Одяг має бути зручним. Крім фасону й тканини, за зручність відповідає ще й правильно підібраний розмір.

Замалі речі роблять нас візуально більшими й приносять дискомфорт. Завеликі — не сидять на фігурі, а виправити це не під силу жодному аксесуару. Тож правильний розмір одягу треба знати не лише для онлайн-шопінгу.

Слід пам’ятати, що розмір одягу — лише цифра. Вона не є показником краси, адже всі фігури унікальні та прекрасні. Читай, як правильно визначити свій розмір одягу, в матеріалі.

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Як обрати правильний розмір

Ти й справді можеш влізти у джинси найменшого розміру, у сорочку, в якій неможливо підняти рук, можеш купити річ на кілька розмірів більше, але скільки дискомфорту принесе тобі це вбрання?

Незалежно від статі, щоб обрати правильний розмір, треба заміряти свої параметри. Головне — розслабити тіло і не втягувати живіт. Заміри можна робити у білизні або приталених речах, які підкреслюють фігуру.

Заміри роблять сантиметровою стрічкою по параметрах:

Обхват грудей (ОГ). Рівно проведи лінію під пахвовими западинами й по спині, щоб стрічка зійшлася на найоб’ємнішій частині бюста. Обхват талії (ОТ). Заміри потрібно робити навколо талії. Важливо робити це рівно, щоб не було відхилення по висоті. Обхват стегон (ОС). Щоб виміряти окружність стегон сантиметровою стрічкою, треба обхопити найбільш випуклі частини сідниць.

Розмір одягу по зросту та вазі

Також можна визначити свій розмір по зросту та вазі. Цей метод є не таким точним, як вимірювання параметрів, однак теж має попит.

При зрості 150-158 см та вазі 41-62 кг підійдуть розміри міжнародної (Int) системи XS та S.

Зі зростом 158-168 см і максимальною вагою у 62-73 підійдуть розміри від S до M.

Якщо зріст 168-178 см, а вага 50-104 кг, то розмірна сітка варіюватиметься від M до L.

Коли зріст 178-188 см, а вага 62-120 кг, розмірна сітка коливатиметься від M до XXL.

При зрості 188-198 см і вазі 73-120 кг, розміри можуть бути в діапазоні L-XXXL.

Таблиця розмірів для жінок

Здебільшого розміри на полицях магазинів відображені в європейських (EU Size) та міжнародних (Int) системах. Європейська система відображена цифрами, міжнародна — числами, які відповідають певним міркам.

Так, EU Size 34 розмір — Int ХS відповідає таким параметрам:

ОГ — 80-84

ОТ — 62-66

ОС — 86-90

EU Size 36 — Int S

ОГ — 84-88

ОТ — 66-70

ОС — 90-94

EU Size 38 — Int M

ОГ — 88-92

ОТ — 70-74

ОС — 94-98

EU Size 40 — Int L

ОГ — 92-96

ОТ — 74-78

ОС — 98-102

EU Size 42 — Int XL

ОГ — 96-100

ОТ — 78-82

ОС — 102-106

EU Size 44 — Int XXL

ОГ — 100-104

ОТ — 82-86

ОС — 106-110

EU Size 46 — Int XXXL

ОГ — 104-108

ОТ — 86-90

ОС — 110-114

EU Size 48 — Int XXXXL

ОГ — 108-112

ОТ — 90-94

ОС — 114-118

EU Size 50 — Int XXXXXL

ОГ — 112-116

ОТ — 94-98

ОС — 118-122

Таблиця розмірів для чоловіків

Чоловіча розмірна таблиця починається з EU Size 46 та Int XS. Розміри відповідають таким параметрам:

ОГ — 92-96

ОТ — 82-86

ОС — 96-100

EU Size 48 — Int S

ОГ — 96-100

ОТ — 86-90

ОС — 100-104

EU Size 50 — Int M

ОГ — 100-104

ОТ — 90-94

ОС — 104-108

EU Size 52 — Int L

ОГ — 104-108

ОТ — 94-98

ОС — 108-112

EU Size 54 — Int XL

ОГ — 108-112

ОТ — 98-102

ОС — 112-116

EU Size 56 — Int XXL

ОГ — 112-116

ОТ — 102-106

ОС — 116-120

Пам’ятай, що тіло може мати різні пропорції. Тож це нормально, якщо розмір джинс буде одного розміру, а розмір светра — іншого. Головне, щоб тобі було комфортно.

Для максимального комфорту недостатньо вибрати правильний розмір. Треба зважати ще й на тканину виробу. Стилістка поділилася секретами, чому варто дивитися на склад одягу.

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