S, M чи L? Як дізнатися свій розмір одягу чоловікам і жінкам: інструкція

Одяг має бути зручним. Крім фасону й тканини, за зручність відповідає ще й правильно підібраний розмір.
Замалі речі роблять нас візуально більшими й приносять дискомфорт. Завеликі — не сидять на фігурі, а виправити це не під силу жодному аксесуару. Тож правильний розмір одягу треба знати не лише для онлайн-шопінгу.
Слід пам’ятати, що розмір одягу — лише цифра. Вона не є показником краси, адже всі фігури унікальні та прекрасні. Читай, як правильно визначити свій розмір одягу, в матеріалі.
Ти й справді можеш влізти у джинси найменшого розміру, у сорочку, в якій неможливо підняти рук, можеш купити річ на кілька розмірів більше, але скільки дискомфорту принесе тобі це вбрання?
Незалежно від статі, щоб обрати правильний розмір, треба заміряти свої параметри. Головне — розслабити тіло і не втягувати живіт. Заміри можна робити у білизні або приталених речах, які підкреслюють фігуру.
Заміри роблять сантиметровою стрічкою по параметрах:
Також можна визначити свій розмір по зросту та вазі. Цей метод є не таким точним, як вимірювання параметрів, однак теж має попит.
Здебільшого розміри на полицях магазинів відображені в європейських (EU Size) та міжнародних (Int) системах. Європейська система відображена цифрами, міжнародна — числами, які відповідають певним міркам.
Так, EU Size 34 розмір — Int ХS відповідає таким параметрам:
EU Size 36 — Int S
EU Size 38 — Int M
EU Size 40 — Int L
EU Size 42 — Int XL
EU Size 44 — Int XXL
EU Size 46 — Int XXXL
EU Size 48 — Int XXXXL
EU Size 50 — Int XXXXXL
Чоловіча розмірна таблиця починається з EU Size 46 та Int XS. Розміри відповідають таким параметрам:
EU Size 48 — Int S
EU Size 50 — Int M
EU Size 52 — Int L
EU Size 54 — Int XL
EU Size 56 — Int XXL
Пам’ятай, що тіло може мати різні пропорції. Тож це нормально, якщо розмір джинс буде одного розміру, а розмір светра — іншого. Головне, щоб тобі було комфортно.
Для максимального комфорту недостатньо вибрати правильний розмір. Треба зважати ще й на тканину виробу. Стилістка поділилася секретами, чому варто дивитися на склад одягу.
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