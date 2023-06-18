S, M или L? Как узнать свой размер одежды мужчинам и женщинам: инструкция

Одежда должна быть удобной. Помимо фасона и ткани, за удобство отвечает еще и правильно подобранный размер.

Маленькие вещи делают нас визуально больше и приносят дискомфорт. Большие — не сидят на фигуре, а исправить это не по силам ни одному аксессуару. Так что правильный размер одежды нужно знать не только для онлайн-шоппинга.

Следует помнить, что размер одежды — только цифра. Она не показатель красоты, ведь все фигуры уникальны и прекрасны. Читай, как правильно определить свой размер одежды, в материале.

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Как выбрать правильный размер

Ты действительно можешь влезть в джинсы маленького размера, в рубашку, в которой невозможно поднять рук, можешь купить вещь на несколько размеров больше, но сколько дискомфорта принесет тебе этот наряд?

Независимо от пола, чтобы выбрать правильный размер, нужно замерить свои параметры. Главное — расслабить тело и не втягивать живот. Замеры можно проводить в белье или приталенных вещах, подчеркивающих фигуру.

Замеры делают сантиметровой лентой по параметрам:

Обхват груди (ОГ). Ровно проведи линию под подмышечными впадинами и спине, чтобы лента сошлась на самой объемной части бюста.

(ОГ). Ровно проведи линию под подмышечными впадинами и спине, чтобы лента сошлась на самой объемной части бюста. Обхват талии (ОТ). Замеры нужно делать вокруг талии. Важно делать это ровно, чтобы не было отклонения по высоте.

(ОТ). Замеры нужно делать вокруг талии. Важно делать это ровно, чтобы не было отклонения по высоте. Обхват бедер (ОС). Чтобы измерить окружность бедер сантиметровой лентой, нужно охватить наиболее выпуклые части ягодиц.

Размер одежды по росту и весу

Также можно определить свой размер по росту и весу. Этот метод не так точен, как измерение параметров, однако тоже пользуется спросом.

При росте 150-158 см и весе 41-62 кг подойдут размеры международной (Int) системы XS и S.

С ростом 158-168 см и максимальным весом в 62-73 подойдут размеры от S до M.

Если рост 168-178 см, а вес 50-104 кг, размерная сетка будет варьироваться от M до L.

Когда рост 178-188 см, а вес 62-120 кг, размерная сетка будет колебаться от M до XXL.

При росте 188-198 см и весе 73-120 кг, размеры могут быть в диапазоне L-XXXL.

Таблица размеров для женщин

В основном размеры на полках магазинов отражены в европейских (EU Size) и международных (Int) системах. Европейская система отражена цифрами, международная — числами, соответствующими определенным меркам.

Так, EU Size 34 — Int ХS соответствует следующим параметрам:

ОГ — 80-84 см.

ОТ — 62-66 см.

ОС — 86-90 см.

EU Size 36 — Int S

ОГ — 84-88 см.

ОТ — 66-70 см.

ОС — 90-94 см.

EU Size 38 — Int M

ОГ — 88-92 см.

ОТ — 70-74 см.

ОС — 94-98 см.

EU Size 40 — Int L

ОГ — 92-96 см.

ОТ — 74-78 см.

ОС — 98-102 см.

EU Size 42 — Int XL

ОГ — 96-100 см.

ОТ — 78-82 см.

ОС — 102-106 см.

EU Size 44 — Int XXL

ОГ — 100-104 см.

ОТ — 82-86 см.

ОС — 106-110 см.

EU Size 46 — Int XXXL

ОГ — 104-108 см.

ОТ — 86-90 см.

ОС — 110-114 см.

EU Size 48 — Int XXXXL

ОГ — 108-112 см.

ОТ — 90-94 см.

ОС — 114-118 см.

EU Size 50 — Int XXXXXL

ОГ — 112-116 см.

ОТ — 94-98 см.

ОС — 118-122 см.

Таблица размеров для мужчин

Мужская размерная таблица начинается с EU Size 46 и Int XS. Размеры соответствуют следующим параметрам:

ОГ — 92-96 см.

ОТ — 82-86 см.

ОС — 96-100 см.

EU Size 48 — Int S

ОГ — 96-100 см.

ОТ — 86-90 см.

ОС — 100-104 см.

EU Size 50 — Int M

ОГ — 100-104 см.

ОТ — 90-94 см.

ОС — 104-108 см.

EU Size 52 — Int L

ОГ — 104-108 см.

ОТ — 94-98 см.

ОС — 108-112 см.

EU Size 54 — Int XL

ОГ — 108-112 см.

ОТ — 98-102 см.

ОС — 112-116 см.

EU Size 56 — Int XXL

ОГ — 112-116 см.

ОТ — 102-106 см.

ОС — 116-120 см.

Помни, что тело может иметь разные пропорции. Так что это нормально, если джинсы будут одного размера, а свитер — другого. Главное, чтоб тебе было комфортно.

Для максимального комфорта недостаточно выбрать правильный размер. Надо учитывать еще и ткань изделия. Стилист поделилась секретами, почему следует смотреть на склад одежды.

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