S, M или L? Как узнать свой размер одежды мужчинам и женщинам: инструкция

Одежда должна быть удобной. Помимо фасона и ткани, за удобство отвечает еще и правильно подобранный размер.
Маленькие вещи делают нас визуально больше и приносят дискомфорт. Большие — не сидят на фигуре, а исправить это не по силам ни одному аксессуару. Так что правильный размер одежды нужно знать не только для онлайн-шоппинга.
Следует помнить, что размер одежды — только цифра. Она не показатель красоты, ведь все фигуры уникальны и прекрасны. Читай, как правильно определить свой размер одежды, в материале.
Ты действительно можешь влезть в джинсы маленького размера, в рубашку, в которой невозможно поднять рук, можешь купить вещь на несколько размеров больше, но сколько дискомфорта принесет тебе этот наряд?
Независимо от пола, чтобы выбрать правильный размер, нужно замерить свои параметры. Главное — расслабить тело и не втягивать живот. Замеры можно проводить в белье или приталенных вещах, подчеркивающих фигуру.
Замеры делают сантиметровой лентой по параметрам:
Также можно определить свой размер по росту и весу. Этот метод не так точен, как измерение параметров, однако тоже пользуется спросом.
В основном размеры на полках магазинов отражены в европейских (EU Size) и международных (Int) системах. Европейская система отражена цифрами, международная — числами, соответствующими определенным меркам.
Так, EU Size 34 — Int ХS соответствует следующим параметрам:
EU Size 36 — Int S
EU Size 38 — Int M
EU Size 40 — Int L
EU Size 42 — Int XL
EU Size 44 — Int XXL
EU Size 46 — Int XXXL
EU Size 48 — Int XXXXL
EU Size 50 — Int XXXXXL
ОГ — 112-116 см.ОТ — 94-98 см.ОС — 118-122 см.
Мужская размерная таблица начинается с EU Size 46 и Int XS. Размеры соответствуют следующим параметрам:
EU Size 48 — Int S
EU Size 50 — Int M
EU Size 52 — Int L
EU Size 54 — Int XL
EU Size 56 — Int XXL
Помни, что тело может иметь разные пропорции. Так что это нормально, если джинсы будут одного размера, а свитер — другого. Главное, чтоб тебе было комфортно.
Для максимального комфорта недостаточно выбрать правильный размер. Надо учитывать еще и ткань изделия. Стилист поделилась секретами, почему следует смотреть на склад одежды.
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