Когда сажать арбузы и дыни: даты для посадки бахчевых культур в 2023 году

Арбузы и дыни — культуры, которые обожают и взрослые, и дети. Но для того, чтобы собрать хороший урожай, нужно выбрать правильное время для их посадки. Когда сажать арбузы и дыни — читай в материале.
Бахчевые культуры требуют тепла, чтобы семена дали хорошие всходы. Для этого нужно обеспечить оптимальные условия для всходов или подождать потепления почвы.
Чаще всего эти семена высевают под вечер, когда почва хорошо прогреется.
Чаще всего эти семена высевают под вечер, когда почва хорошо прогреется.
В Украине арбузы и дыни можно высевать уже во второй половине апреля, но для этого нужно хорошо подготовить грядку. Участок для выращивания за шесть – семь дней до высадки семян нужно накрыть (например, мешком). Это повысит температуру почвы на несколько градусов.
Если температура земли составляет 15 °C, то под волокном можно будет осуществлять посевы. Под навесом температура земли будет примерно 20 °C. Это позволит семенам хорошо всходить.
Самые благоприятные дни в марте: 2, 29, 30.
Благоприятные дни: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27.
Нейтральные дни: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 31.
Нежелательные дни: 18 марта.
Самые благоприятные дни в апреле: 25, 26.
Благоприятные дни: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30.
Нейтральные дни: 1, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 21, 28, 29.
Нежелательные дни: 15.
Самые неблагоприятные дни: 19, 20.
А когда лучшее время, чтобы сеять морковь, мы уже рассказали в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.