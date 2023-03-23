Когда сажать арбузы и дыни: даты для посадки бахчевых культур в 2023 году

Арбузы и дыни — культуры, которые обожают и взрослые, и дети. Но для того, чтобы собрать хороший урожай, нужно выбрать правильное время для их посадки. Когда сажать арбузы и дыни — читай в материале.

Когда сажать арбузы и дыни: сроки посадки

Бахчевые культуры требуют тепла, чтобы семена дали хорошие всходы. Для этого нужно обеспечить оптимальные условия для всходов или подождать потепления почвы.

Чаще всего эти семена высевают под вечер, когда почва хорошо прогреется.

В Украине арбузы и дыни можно высевать уже во второй половине апреля, но для этого нужно хорошо подготовить грядку. Участок для выращивания за шесть – семь дней до высадки семян нужно накрыть (например, мешком). Это повысит температуру почвы на несколько градусов.

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Если температура земли составляет 15 °C, то под волокном можно будет осуществлять посевы. Под навесом температура земли будет примерно 20 °C. Это позволит семенам хорошо всходить.

Когда сажать арбузы и дыни по лунному календарю 2023

Самые благоприятные дни в марте: 2, 29, 30.

Благоприятные дни: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27.

Нейтральные дни: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 31.

Нежелательные дни: 18 марта.

Самые благоприятные дни в апреле: 25, 26.

Благоприятные дни: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30.

Нейтральные дни: 1, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 21, 28, 29.

Нежелательные дни: 15.

Самые неблагоприятные дни: 19, 20.

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Как правильно подготовить семена арбуза и дыни

Перед посевом на рассаду нужно подготовить семенной материал. Семена калибруют, выбраковывая все поврежденные экземпляры. Оставшиеся семечки сортируют по размеру. Позже их высаживают в разные емкости, чтобы самые сильные растения не мешали слабым. Чтобы проверить всхожесть, семена нужно опустить в соленый раствор и оставить на 10 минут. Всплывшие на поверхность нужно выбросить, поскольку они пустые и не дадут всходов. Остальные — промыть в чистой воде и просушить. После этого подготовленные семена прогревают, положив в тканевом мешке на батарею. Следующий этап — обеззараживание в течение 30 минут в растворе перманганата калия. Далее их нужно завернуть во влажную ткань и оставить до набухания. Перед высадкой семена нужно отправить на целый день в холодильник (для закаливания).

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