Коли садити кавуни та дині: дати для посадки баштанних культур у 2023 році

Кавуни та дині — культури, які обожнюють і дорослі, і діти. Але для того, щоб зібрати добрий урожай, потрібно вибрати правильний час для їх посадки. Коли садити кавуни та дині — читай у матеріалі.

Коли садити кавуни та дині: терміни посадки

Баштанні культури вимагають тепла, щоб насіння дало хороші сходи. Для цього потрібно забезпечити оптимальні умови для сходів або зачекати на потепління ґрунту.

Найчастіше це насіння висівають надвечір, коли ґрунт добре прогріється.

В Україні кавуни та дині можна висівати вже у другій половині квітня, але для цього потрібно добре підготувати грядку.

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Ділянку для вирощування за шість – сім днів до висаджування насіння потрібно накрити (наприклад, мішком). Це підвищить температуру ґрунту на кілька градусів.

Якщо температура землі становить 15 °C, під волокном можна буде здійснювати посіви. Під навісом температура землі буде приблизно 20 °C, завдяки чому насіння добре сходитиме.

Коли садити кавуни та дині за місячним календарем 2023

Найсприятливіші дні у березні: 2, 29, 30.

Сприятливі дні: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27.

Нейтральні дні: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 31.

Небажані дні: 18 березня.

Найсприятливіші дні у квітні: 25, 26.

Сприятливі дні: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30.

Нейтральні дні: 1, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 21, 28, 29.

Небажані дні: 15.

Найнесприятливіші дні: 19, 20.

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Як правильно підготувати насіння кавуна та дині

Перед посівом на розсаду необхідно підготувати насіннєвий матеріал. Насіння калібрують, вибраковуючи всі пошкоджені екземпляри. Насіння, що залишилося, сортують за розміром. Згодом його висаджують у різні ємності, щоб найсильніші рослини не заважали слабким. Щоб перевірити схожість насіння, його потрібно опустити в солоний розчин і залишити на 10 хвилин. Насіння, що виплило на поверхню, потрібно викинути, оскільки воно порожнє і не дасть сходів. Інше — промити в чистій воді та просушити. Після цього підготоване насіння прогрівають, поклавши у тканинному мішку на батарею. Наступний етап — знезараження упродовж 30 хвилин у розчині перманганату калію. Далі насіння потрібно загорнути у вологу тканину та залишити до набухання. Перед висаджуванням насіння потрібно відправити на цілий день у холодильник для загартовування.

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