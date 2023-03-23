Коли садити кавуни та дині: дати для посадки баштанних культур у 2023 році

Кавуни та дині — культури, які обожнюють і дорослі, і діти. Але для того, щоб зібрати добрий урожай, потрібно вибрати правильний час для їх посадки. Коли садити кавуни та дині — читай у матеріалі.
Баштанні культури вимагають тепла, щоб насіння дало хороші сходи. Для цього потрібно забезпечити оптимальні умови для сходів або зачекати на потепління ґрунту.
Найчастіше це насіння висівають надвечір, коли ґрунт добре прогріється.
Найчастіше це насіння висівають надвечір, коли ґрунт добре прогріється.
В Україні кавуни та дині можна висівати вже у другій половині квітня, але для цього потрібно добре підготувати грядку.
Ділянку для вирощування за шість – сім днів до висаджування насіння потрібно накрити (наприклад, мішком). Це підвищить температуру ґрунту на кілька градусів.
Ділянку для вирощування за шість – сім днів до висаджування насіння потрібно накрити (наприклад, мішком). Це підвищить температуру ґрунту на кілька градусів.
Якщо температура землі становить 15 °C, під волокном можна буде здійснювати посіви. Під навісом температура землі буде приблизно 20 °C, завдяки чому насіння добре сходитиме.
Найсприятливіші дні у березні: 2, 29, 30.
Сприятливі дні: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27.
Нейтральні дні: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 31.
Небажані дні: 18 березня.
Найсприятливіші дні у квітні: 25, 26.
Сприятливі дні: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30.
Нейтральні дні: 1, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 21, 28, 29.
Небажані дні: 15.
Найнесприятливіші дні: 19, 20.
А коли найкращий час, щоб сіяти моркву, ми вже розповіли у матеріалі.
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