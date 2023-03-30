Сезон озеленения начинается! Когда сажать деревья весной и как это правильно сделать

В центральных районах Украины началась реализация программы президента Зеленая страна, в рамках которой увеличивают площади лесов. Присоединиться к озеленению страны можешь и ты, посадив дерево у себя во дворе или саду.

Делать это следует в тот период года, когда саженцы находятся в спячке, то есть либо весной, либо осенью, после того, как листья опали. Это поможет растению легче перенести пересадку и быстрее восстановиться.

Мы собрали для тебя советы, как правильно подготовить почву и высаживать деревья, а также когда лучше всего это делать.

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Когда сажать деревья весной

В общем, лучшее время для посадки деревьев в весенний период в Украине является конец апреля — май, когда земля размерзлась, а температура почвы достигает 10-12°C.

Этот период позволяет корневой системе дерева начать активный рост, а также обеспечивает оптимальные условия для адаптации растения к новому месту.

Однако следует также учитывать погодные условия в области, где ты живешь. Если прогнозируются длительные заморозки или аномально холодная весна, возможно, лучше отложить посадку на более поздний срок.

Как правильно сажать деревья весной

Перед посадкой дерева следует тщательно подготовить почву и выбрать место с правильным освещением, влагой и дренажем, чтобы дерево могло расти надлежащим образом.

Подготовка почвы перед посадкой является важной частью процесса, поскольку это помогает обеспечить надлежащее развитие и здоровье дерева. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить:

Очисти место для посадки от сорняков, камней и других препятствий. Проверь кислотность почвы. Если она слишком высокая, то можно добавить известняк. Если же кислотность слишком низкая, то добавь компост или перегной. Подготовь яму для посадки дерева. Глубина должна быть достаточной для обеспечения стабильности дерева, а ее диаметр должен быть по крайней мере вдвое шире ширины корней. Добавь органическое удобрение, такое как компост или перегной, в посадочную яму. Это поможет повысить уровень питательных веществ в почве. Перемешай почву вместе с удобрением и засыпь дно ямы на глубину около 15 см. Поставь дерево в яму и засыпь ее грунтом, поддерживая дерево в вертикальном положении. Чтобы дерево не шаталось и не упало, приложи к нему опору. Залей землю водой, чтобы увлажнить почву. Вокруг дерева к поверхности почвы выложи кору или опавшие листья, чтобы защитить растение от пересыхания и предотвратить рост сорняков.

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