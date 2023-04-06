Когда сажать лук на головку весной 2023 и что перед этим следует знать

Лук называют очень древней культурой, которая не теряет популярности до наших дней. Его выращивают разными способами: на репку или головку.

Когда сажать лук на головку и как это правильно делать — читай в материале.

Когда сажать лук на головку

Неопытные огородники часто задумываются о том, когда сажать лук на головку. Но люди, которые сажают лук из года в год, понимают, что это зависит от климатических особенностей региона.

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После того как растает снег, огородники приступают к садовым работам. Но сажать лук не спешат.

Для этого грунт должен созреть (прогреться). Поэтому в теплых регионах сажают культуру в апреле, а в более холодных — в мае.

Как подготовить лук: главные правила

Осенью там, где ты будешь сажать лук, нужно внести органику. Например, перегной. Из минеральных удобрений — древесную золу (150 г/м2) или фосфорно-калийные удобрения (50 г/м2).

Семена нужно перед этим прорастить. Для этого их важно замочить в воде комнатной температуры.

Первые всходы будут уже через 7-9 дней. Для того чтобы лучше подготовить семена, советуют оставить их на 15 минут в слабом растворе марганцовки. Лучше брать для этого луковички массой до 3 г, диаметром 1-2 см. Также лучше сажать их недалеко от моркови.

Как сажать лук на головку весной 2023

Сеять лук нужно так, чтобы между посадками было расстояние не менее 5 см, при более частом засеве посадки придется чаще прореживать. Обычно сеянки высаживаются на расстоянии 7-10 см друг от друга с междурядьем в 20-30 см. Заглублять сеянки следует на высоту самой луковички.

Как ухаживать за луком после посадки

Важно постоянно увлажнять землю, в которой растет лук и поддерживать плодородную почву. Через несколько недель после посадки лука на головку, растения при необходимости можно проредить. Второе прореживание нужно делать еще через месяц. Оставляй при этом самые крепкие и крупные растения. Подкормить лук нужно азотом, например раствором птичьего помета (1:20) или кальциевой селитрой. Но важно знать, что переизбыток азота снижает лежкость луковиц. В период формирования луковицы нужно подкармливать комплексными минеральными удобрениями (25 г на 10 литров воды). С июля рыхлить и поливать лук уже нельзя.

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