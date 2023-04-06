Когда сажать лук на головку весной 2023 и что перед этим следует знать

Лук называют очень древней культурой, которая не теряет популярности до наших дней. Его выращивают разными способами: на репку или головку.
Когда сажать лук на головку и как это правильно делать — читай в материале.
Неопытные огородники часто задумываются о том, когда сажать лук на головку. Но люди, которые сажают лук из года в год, понимают, что это зависит от климатических особенностей региона.
После того как растает снег, огородники приступают к садовым работам. Но сажать лук не спешат.
После того как растает снег, огородники приступают к садовым работам. Но сажать лук не спешат.
Для этого грунт должен созреть (прогреться). Поэтому в теплых регионах сажают культуру в апреле, а в более холодных — в мае.
Осенью там, где ты будешь сажать лук, нужно внести органику. Например, перегной. Из минеральных удобрений — древесную золу (150 г/м2) или фосфорно-калийные удобрения (50 г/м2).
Семена нужно перед этим прорастить. Для этого их важно замочить в воде комнатной температуры.
Семена нужно перед этим прорастить. Для этого их важно замочить в воде комнатной температуры.
Первые всходы будут уже через 7-9 дней. Для того чтобы лучше подготовить семена, советуют оставить их на 15 минут в слабом растворе марганцовки. Лучше брать для этого луковички массой до 3 г, диаметром 1-2 см. Также лучше сажать их недалеко от моркови.
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