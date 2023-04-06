Коли садити цибулю на головку весною 2023 і що перед цим слід знати

Цибулю називають дуже давньою культурою, яка не втрачає популярності до наших днів. Її вирощують різними способами: на ріпку чи головку. Коли садити цибулю на головку і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Коли садити цибулю на головку

Недосвідчені городники часто замислюються над тим, коли садити цибулю на головку. Але люди, які садять цибулю з року в рік, розуміють, що це залежить від кліматичних особливостей регіону.

Після того, як розтане сніг, городники беруться до садових робіт. Але садити цибулю не поспішають.

Для цього ґрунт повинен дозріти (прогрітися). Тому в теплих регіонах садять культуру у квітні, а в прохолодніших — у травні.

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Восени там, де ти садитимеш цибулю, у ґрунт потрібно внести органіку. Наприклад, перегній. З мінеральних добрив — деревну золу (150 г/м2) або фосфорно-калійні (50 г/м2).

Насіння потрібно перед цим проростити. Для цього його важливо замочити у воді кімнатної температури.

Перші сходи будуть вже за 7-9 днів. Для того, щоб краще підготувати насіння, його краще на 15 хвилин вкинути у слабкий розчин марганцівки.

Краще брати для цього цибулинки масою до 3 г, діаметром 1-2 см. Також краще саджати їх недалеко від моркви.

Як садити цибулю на головку весною 2023

Сіяти цибулю потрібно так, щоб між посадками була відстань не менше 5 см, інакше доведеться частіше проріджувати. Зазвичай сіянки висаджуються з відступом у 7-10 см один від одного з міжряддям у 20-30 см. Заглиблювати сіянки слід на висоту самої цибулинки.

Як доглядати за цибулею після посадки

Важливо постійно зволожувати землю, де росте цибуля, на початку росту та підтримувати родючий ґрунт. Через кілька тижнів після посадки цибулі на голівку за потреби можна прорідити посів. Друге проріджування потрібно робити ще через місяць. Залишай при цьому найміцніші та найбільші рослини. Підгодувати цибулю потрібно азотом, наприклад, розчином пташиного посліду (1:20) або кальцієвою селітрою. Але важливо знати, що надлишок азоту знижує лежкість цибулин. У період формування цибулин слід підгодовувати їх комплексними мінеральними добривами (25 г на 10 літрів води). З липня розпушувати та поливати цибулю вже не можна.

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