Коли садити цибулю на головку весною 2023 і що перед цим слід знати

Цибулю називають дуже давньою культурою, яка не втрачає популярності до наших днів. Її вирощують різними способами: на ріпку чи головку. Коли садити цибулю на головку і як це правильно робити — читай у матеріалі.
Недосвідчені городники часто замислюються над тим, коли садити цибулю на головку. Але люди, які садять цибулю з року в рік, розуміють, що це залежить від кліматичних особливостей регіону.
Після того, як розтане сніг, городники беруться до садових робіт. Але садити цибулю не поспішають.
Після того, як розтане сніг, городники беруться до садових робіт. Але садити цибулю не поспішають.
Для цього ґрунт повинен дозріти (прогрітися). Тому в теплих регіонах садять культуру у квітні, а в прохолодніших — у травні.
Восени там, де ти садитимеш цибулю, у ґрунт потрібно внести органіку. Наприклад, перегній. З мінеральних добрив — деревну золу (150 г/м2) або фосфорно-калійні (50 г/м2).
Насіння потрібно перед цим проростити. Для цього його важливо замочити у воді кімнатної температури.
Перші сходи будуть вже за 7-9 днів. Для того, щоб краще підготувати насіння, його краще на 15 хвилин вкинути у слабкий розчин марганцівки.
Перші сходи будуть вже за 7-9 днів. Для того, щоб краще підготувати насіння, його краще на 15 хвилин вкинути у слабкий розчин марганцівки.
Краще брати для цього цибулинки масою до 3 г, діаметром 1-2 см. Також краще саджати їх недалеко від моркви.
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