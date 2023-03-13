Когда сеять огурцы в открытый грунт 2023: лучшее время для посева

Что может быть лучше свежего, домашнего огурца, выращенного с любовью и без пестицидов? Но перед тем, как съесть огурец, его нужно вырастить. Это можно сделать как в большом грунте, так и через рассаду.
Мы уже рассказали об удачных днях для посева в марте 2023. Но какое время идеально подойдет для того, чтобы засевать огурцы в открытый грунт? Ведь, чтобы огурцы проросли, им прежде всего нужна комфортная температура.
Благоприятные дни для посадки огурцов в 2023 году:
Март: 5, 20, 21, 24-26.Апрель: 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27.Май: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.
Однако заметь, что огурец — это теплолюбивая культура, его комфортная температура для роста и развития +14°C+30°C.
Поэтому оптимальный месяц для посева огурца — конец апреля и май. В это время температура уже стабильно теплая и благоприятная.
Как минимум, чтобы огурец пророс, почва должна прогреться до +10°C+12°C тепла. Общая температура ночью не должна опускаться ниже +10°C, а днем +16°C.
Как минимум, чтобы огурец пророс, почва должна прогреться до +10°C+12°C тепла. Общая температура ночью не должна опускаться ниже +10°C, а днем +16°C.
Ведь при более низкой температуре или колебаниях огурец просто запреет в земле и погибнет, а если он и выживет, то расти будет достаточно долго — до 20 дней.
При чуть более высокой температуре до +20°C семена будут проклевываться 14 дней, при +25°C — 10-12 дней, а при +30°C — 7-10 дней.
Прежде всего следует выбрать правильный участок для посева. Огурцы предпочитают расти на солнце, в защищенном от холодных ветров месте.
Можно их разместить на участках, где в прошлом году рослли: капуста, картофель, лук, помидор, перец или морковь.
Можно их разместить на участках, где в прошлом году рослли: капуста, картофель, лук, помидор, перец или морковь.
А вот мест, где росли тыквенные культуры, лучше избегай.
Сама почва должна быть легкой и плодородной, поэтому перед посадкой следует добавить в нее удобрения: перегной или компост из расчета два ведра на кв. м.
Итак, в благоприятный для посева день по календарю и температуре, в подготовленный открытый грунт можешь начинать посев.
А когда лучшее время, чтобы сеять морковь, мы уже рассказали в материале.
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