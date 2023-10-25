Когда сеять щавель на зиму: лучшее время осенью, чтобы весной собирать первый урожай

Богдана Макалюк, журналист сайта 25 октября 2023, 14:30
Коли сіяти щавель на зиму та як це правильно зробити
Фото: Pexels

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