Когда сеять щавель на зиму: лучшее время осенью, чтобы весной собирать первый урожай

Когда начинается ранняя весна и сходит снег, нам хочется уже употреблять в пищу свежую зелень и делать из нее салаты. Едва ли не первым появляется щавель. Чтобы его можно было срезать и добавлять в блюда, нужно правильно посадить щавель на зиму.

Мы расскажем, когда нужно сажать щавель на зиму, и как это правильно делать.

Когда нужно сажать щавель на зиму

Чтобы ранней весной появился урожай щавеля, надо сажать семена поздней осенью, чтобы он не смог прорасти в период потепления — так называемого бабьего лета. Лучшее время — это конец октября, начало или середина ноября.

Сейчас также смотрят

Семена щавеля нужно сеять в канавки, также можно воспользоваться свободным посевом. Семена сажать на глубину 2 см, а оптимальное расстояние между рядами — 30 см.

Следует отметить, что семян нужно сеять много, ведь посев на зиму уменьшает количество урожая. Когда ростки проклюнутся, надо их проредить, оставляя кустики на дистанции в 5 см. Когда будешь делать второе прореживание, не забудь увеличить расстояние до 15 см.

Как выбрать землю для посева щавеля

Не забывай, что щавель — это многолетнее растение, поэтому место нужно выбирать внимательно. Щавель хорошо растет в полутени, поэтому его можно сеять под деревьями или заборами. Ему будет достаточно только полдня под солнечными лучами. Также на посадку на зиму нужно выбрать такой участок, где быстрее сойдет снег.

Сам грунт также следует подготовить. Если он очень сырой, нужно добавить дренаж. Также землю нужно обогатить, на 1 кв. м. почвы необходимо 35 г суперфосфата, 25 г хлористого калия и 5-7 кг компоста или навоза. Почву хорошо перекопать, а перед посадкой щавеля добавить к нему мочевину.

Мы привыкли, что обычно работы в саду и на огороде проходят весной. Но сажать растения можно осенью. Ранее мы рассказывали, как посадить лаванду осенью.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.