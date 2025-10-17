Когда выйдет Гравити Фолз 3 сезон: ждать ли продолжения легендарного сериала

Сериал, созданный Алексом Хиршем, выходил с 2012 по 2016 год и завершился после двух сезонов. Но фанаты все же ждут продолжения истории и нового третьего сезона. Читай в материал когда будет третий сезон легендарного Гравити Фолз и будет ли он вообще.

Гравит Фолз 3 сезон: когда ждать новых серий

Фанаты культового анимационного сериала Gravity Falls (по-русски “Гравити Фолз”) продолжают ждать третий сезон, но официальной даты выхода до сих пор нет. Хирш неоднократно заявлял, что история о близнецах Диппера и Мейбл, раскрывающих тайны городка Гравити Фолз, должна была быть короткой и завершенной во избежание потери качества.

Недавно интерес к продолжению возродился благодаря книге The Book of Bill, выпущенной в 2024 году, и загадочному сайту thisisnotawebsitedotcom.com с таймером обратного отсчета (который уже закончился) и письмом, адресованным Дипперу. Фанаты спекулируют, что это может намекать на анонс сезона 3, но Disney не подтверждает такие планы.

В 2024 году вицепрезидент Disney Television Animation Мередит Робертс дала надежду в интервью:

Мы ведем переговоры с Алексом. Он вот-вот издал книгу из Disney о своем проекте. И мы тоже делаем некоторые шорты. Так что никогда не говори никогда.

Это первое официальное обновление через восемь лет после финала. Робертс подчеркнула, что студия заинтересована в расширении вселенной, но все зависит от Хирша, который настаивает на новой сильной истории, чтобы не портить оригинал.

Хирш фокусируется на книгах и не планирует полноценного сезона без веской причины. Если переговоры приведут к успеху, 3 сезон Гравити Фолз мог бы выйти на Disney+, но на 2025 год никаких анонсов нет.

Слухи на Reddit и fandom-форумах, включая фейковые заявления о сезонах 3-4 в 2025, не подтверждены. Эксперты считают, что юридические и творческие барьеры делают продолжение маловероятным.

