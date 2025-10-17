Коли вийде Гравіті Фолз 3 сезон: чи очікувати продовження легендарного серіалу

Серіал, створений Алексом Хіршем, виходив з 2012 по 2016 рік і завершився після двох сезонів. Та фанати все ж чекають на продовження історію та новий третій сезон. Читай у матеріал коли буде третій сезон легендарного Гравіті Фолз та чи буде він взагалі.

Гравіті Фолз 3 сезон: коли чекати нових серій

Фанати культового анімаційного серіалу Gravity Falls (українською “Гравіті Фолз”) продовжують чекати на третій сезон, але офіційної дати виходу досі немає. Хірш неодноразово заявляв, що історія про близнюків Діппера та Мейбл, які розкривають таємниці містечка Гравіті Фолз, мала бути короткою та завершеною, щоб уникнути втрати якості.

Нещодавно інтерес до продовження відродився завдяки книзі The Book of Bill, випущеній у 2024 році, та загадковому сайту thisisnotawebsitedotcom.com з таймером зворотного відліку(який вже закінчився) та листом, адресованим то Діппера. Фанати спекулюють, що це може натякати на анонс сезону 3, але Disney не підтверджує таких планів.

У 2024 році віцепрезидент Disney Television Animation Мередіт Робертс дала надію в інтерв’ю:

Ми ведемо переговори з Алексом. Він ось-ось видасть книгу з Disney про свій проєкт. І ми також робимо деякі шорти. Тож ніколи не кажи ніколи.

Це перше офіційне оновлення за вісім років після фіналу. Робертс підкреслила, що студія зацікавлена в розширенні всесвіту, але все залежить від Хірша, який наполягає на новій сильній історії, щоб не псувати оригінал.

Хірш фокусується на книгах і не планує повноцінний сезон без вагомої причини. Якщо переговори приведуть до успіху, 3 сезон Гравіті Фолз міг би вийти на Disney+, але на 2025 рік — жодних анонсів.

Чутки на Reddit та fandom-форумах, включно з фейковими заявами про сезони 3-4 у 2025, не підтверджені. Експерти вважають, що юридичні та творчі бар’єри роблять продовження малоймовірним.

Також раніше ми повідомляли, коли вийде 4 сезон Ззовні та що відомо про нові серії популярного жаху.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!