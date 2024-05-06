Дождись правильного момента: когда садить помидоры в открытый грунт

Богдана Макалюк, журналист сайта 06 мая 2024, 10:45
Коли висаджувати розсаду помідор у відкритий ґрунт
Фото: Pexels

Больше новостей
6 мая какой праздник
6 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и всеукраинские праздники и традиции этого дня
Як приготувати спаржу
Минута-две, и блюдо на столе! Как приготовить спаржу по рецепту Жени Клопотенко
Що таке домашній догляд за людьми похилого віку: як це оформити
Забота о родных: что такое домашний уход за пожилыми людьми и как оформить
финансовая грамотность для детей
Финансовая грамотность в детском саду — в МОН представили новую программу
Смотреть больше

Материалы по теме

Як позбутися мурах на півоніях
Как бороться с муравьями на пионах: что поможет спасти цветы от вредителей
садовая дорожка своими руками
Садовая дорожка своими руками: интересные, простые и недорогие варианты для твоего участка
чем обработать персик после цветения
Чем обработать персик после цветения, чтобы не покрутило листья и не погнили плоды
посів огірків
Когда сеять огурцы в открытый грунт 2024: лучшее время для посева

Видео
0:05:23
Пасха на фронте: бойцы 80 ОМБр рисовали писанки и освящали корзины

Рисовали на писанках дроны! Как прошла Пасха на фронте — показывают бойцы 80 ОМБр
0:01:29
День піхоти
С Днем пехоты 2024! Поздравления и история пехоты Украины
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 6 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:29
Александр Марчук
Услышал аплодисменты и потерял сознание: история Героя Украины, который минным полем вытаскивал тела своих собратьев
Поздравление Зеленского с Пасхой 2024
В самые темные времена мы способны нести свет! Поздравление Зеленского с Пасхой 2024
0:03:29
Богдан Федин
Спасли только его: история бойца, который чудом выжил и не знал, будет ли ходить
0:03:11
харьковчанка Анастасия
15 раз отказывали в военкоматах! История храброй харьковчанки, уничтожающей врага на нуле
0:04:22
садотерапия
Природа, которая исцеляет душу. В Киевской области работает садотерапия для военнослужащих
0:03:21
Первая отдельная танковая сиверская бригада
Служит, чтобы освободить родной Мелитополь от россиян! Как артиллеристы обороняют Донецкую область
0:05:29
Украина готовится к отопительному сезону
Из импортера превратиться в экспортера? Как Украина готовится к отопительному сезону и создает историю будущего ЕС
Больше видео
Как правильно измерять давление тонометром
Читать дальше
Как правильно измерять давление тонометром и что нужно знать
Як приготувати солянку: простий рецепт покроково
Читать дальше
Чем больше мяса, тем лучше! Рецепт идеальной солянки

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь