Коронавирус: статистика заболеваемости и первое лекарство против Covid-19 уже в Украине

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 23 378 больных Covid-19, среди которых 2242 — дети.

От последствий недуга умерло 115 украинцев. 5024 человека выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро понедельника, 7 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 307 437 человек, из них 3 681 092 выздоровели, еще 101 392 — летальные случаи.

Молнупиравир: Украина получила первую партию таблеток против Covid 19

Накануне в Украину прибыло 60 тысяч курсов экспериментального препарата Молнупиравир, предназначенного для лечения коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он рассказал, что работа над его контрактированием началась еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне Covid-19.

В ближайшее время Минздрав распределит медикаменты и отправит их в регионы.

В первую очередь их будут назначать пациентам из групп риска, чтобы обезопасить их от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска, — сказал Виктор Ляшко.

Также главный санврач отметил, еще 240 тысяч курсов молнупиравира поступит в Украину до апреля 2022 года.

Как действует это лекарство?

Молнупиравир — это противовирусный препарат, блокирующий фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода. Именно так он предотвращает его размножение и снижает риск тяжелого течения болезни.

Производителем лекарства против коронавируса является американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme.

Молнупиравир выпускается в форме таблеток, не требует особых условий хранения, а также предусматривает непродолжительный курс приема (до пяти дней).

Препарат зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

В этих странах его используют для пациентов, принадлежащих к группе риска. А именно, которые:

имеют избыточный вес;

возраст больше 60 лет;

болеют сахарным диабетом;

страдают заболеваниями сердца.

Хотим напомнить, что защитить организм от тяжелого течения болезни может вакцинация от Covid-19. Ранее мы рассказывали о введении в Украине бустерной дозы для всех желающих.

Если вы уже привились бустером, но не знаете, как сгенерировать бустерный сертификат в Дії — переходите по ссылке, мы подскажем.