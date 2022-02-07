Коронавирус: статистика заболеваемости и первое лекарство против Covid-19 уже в Украине

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.
За прошедшие сутки в Украине выявили 23 378 больных Covid-19, среди которых 2242 — дети.
От последствий недуга умерло 115 украинцев. 5024 человека выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро понедельника, 7 февраля.
В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 307 437 человек, из них 3 681 092 выздоровели, еще 101 392 — летальные случаи.
Накануне в Украину прибыло 60 тысяч курсов экспериментального препарата Молнупиравир, предназначенного для лечения коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он рассказал, что работа над его контрактированием началась еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне Covid-19.
В ближайшее время Минздрав распределит медикаменты и отправит их в регионы.
В первую очередь их будут назначать пациентам из групп риска, чтобы обезопасить их от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.
Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска, — сказал Виктор Ляшко.
Также главный санврач отметил, еще 240 тысяч курсов молнупиравира поступит в Украину до апреля 2022 года.
Молнупиравир — это противовирусный препарат, блокирующий фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода. Именно так он предотвращает его размножение и снижает риск тяжелого течения болезни.
Производителем лекарства против коронавируса является американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme.
Молнупиравир выпускается в форме таблеток, не требует особых условий хранения, а также предусматривает непродолжительный курс приема (до пяти дней).
Препарат зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.
В этих странах его используют для пациентов, принадлежащих к группе риска. А именно, которые:
Хотим напомнить, что защитить организм от тяжелого течения болезни может вакцинация от Covid-19. Ранее мы рассказывали о введении в Украине бустерной дозы для всех желающих.
Если вы уже привились бустером, но не знаете, как сгенерировать бустерный сертификат в Дії — переходите по ссылке, мы подскажем.