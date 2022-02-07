Коронавірус: статистика захворюваності та перші ліки проти Covid-19 вже в Україні

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 23 378 хворих на Covid-19, серед яких 2242 — діти.

Від наслідків недуги померло 115 українців. 5024 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 7 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 307 437 осіб, з них 3 681 092 одужали, ще 101 392 — летальні випадки.

Молнупіравір: Україна отримала першу партію таблеток проти Covid 19

Напередодні до України прибуло 60 тисяч курсів експериментального препарату Молнупіравір, призначеного для лікування коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він розповів, що роботу над його контрактуванням розпочалася ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі Covid-19.

Найближчим часом МОЗ розподілить медикаменти та відправить їх у регіони.

Першочергово їх призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити їх від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику, — сказав Віктор Ляшко.

Також головний санлікар зазначив, ще 240 тисяч курсів молнупіравіру надійде в Україну до квітня 2022 року.

Як діють ці ліки?

Молнупіравір — це противірусний препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Саме у такий спосіб він запобігає його розмноженню та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Виробником ліків проти коронавірусу є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

Вони випускаються у формі пігулок, не мають особливих вимог зберігання, а також передбачають нетривалий курс приймання (до п’яти днів).

Препарат зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

У цих країнах його використовують для пацієнтів, які належать до груп ризику. А саме:

мають надмірну вагу;

вік понад 60 років;

хворіють на цукровий діабет;

мають серцеві хвороби.

Хочемо нагадати, що захистити організм від важкого перебігу хвороби може щеплення проти Covid-19. Раніше ми розповідали про введення в Україні бустерної дози для усіх охочих українців.

Якщо ви вже вакцинувалися бустером, але не знаєте, як згенерувати бустерний сертифікат у Дії — переходьте за посиланням, ми підкажемо.