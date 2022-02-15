Здоровье и красота

Коронавирус в Украине: статистика и лечат ли Covid антибиотиками

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 февраля 2022, 10:30
Коронавірус 15 лютого

Больше новостей
Сироп від кашлю
Ребенок заболел? Педиатр рассказала, почему не стоит лечить кашель сиропами
Венецианский карнавал
Праздник оживает! Венецианский карнавал возвращается после двухлетнего перерыва
Новини
Что ты мог(-ла) пропустить? Самые важные новости 14 февраля
Марина Боржемська про ранкову зарядку
“Не могу заставить себя делать утреннюю зарядку. Какие упражнения самые лучшие?”
Смотреть больше

Материалы по теме

Коронавирус в Украине
COVID-19 отступает в Украине? Позитивные прогнозы Минздрава
Коронавирус 14 февраля: статистика COVID-19 в Украине
Коронавирус: статистика по Украине и тромбоз как опасное осложнение Covid-19
Локдаун в Украине
Локдауна в Украине не будет? Прогноз Минздрава по коронавирусу в стране
Коронавирус 11 февраля: статистика COVID-19 в Украине
Коронавирус: статистика по Украине и как открыть е-больничный без визита к врачу

Видео
0:01:00
Венецианский карнавал

Праздник оживает! Венецианский карнавал возвращается после двухлетнего перерыва
0:01:42
Гендер пати в Запорожье
Сюрприз ко Дню влюбленных: как супруги узнали пол ребенка посредством пожарного гидранта
0:34:36
Вікна-новини
Викна-новини. Выпуск от 14.02.2022 (22:00)
0:01:15
Artarea
Любовь оживает на картинах! Выставка Символизм любви в Artarea
0:00:47
Коронавирус в Украине
COVID-19 отступает в Украине? Позитивные прогнозы Минздрава
0:01:30
Нападение на журналистов
С ножом на журналистов Украинской правды: нападение у аэропорта Днепра
0:08:38
Звернення Зеленського
День единения, а не нападения! Новое обращение Владимира Зеленского к украинцам
0:01:53
Олаф Шольц
“Мы подготовлены и решительны!” Заявления канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве
0:01:14
ДТП в Одесской области
Пьяный водитель сбил мать с младенцем: подробности ДТП в Одесской области
0:02:19
День Святого Валентина в Киевском зоопарке
Атмосфера любви и настоящий бэби-бум: День Святого Валентина в Киевском зоопарке
Больше видео
Коронавирус в Украине: статистика и лечат ли Covid антибиотиками
Читать дальше
Заглянуть за кулисы души. Любовные письма известных украинцев

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь