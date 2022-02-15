Коронавирус в Украине: статистика и лечат ли Covid антибиотиками

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 2 724 больных Covid-19, среди которых 2393 — дети.

От последствий недуга умерло 305 украинцев. 23 235 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро вторника, 15 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 572 417 человек, из них 3 811 630 выздоровели, еще 103 255 — летальные случаи.

Нужно ли пить антибиотики при Covid-19

COVID-19 имеет вирусное происхождение, а антибиотики действуют только на бактерии.

“Профилактический” прием антибиотиков нецелесообразен, они не лечат COVID-19, а могут только ухудшить состояние больного.

Решение о применении антибиотиков принимает только врач. Антибиотики могут быть назначены только при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Напомним, что ранее мы рассказывали об опасности антибиотиков и что о них нужно знать.