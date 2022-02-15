Коронавірус в Україні: статистика та чи лікують Covid антибіотиками

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 29 724 хворих на Covid-19, серед яких 2393 — діти.

Від наслідків недуги померло 305 українців. 23 235 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок вівторка, 15 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 572 417 осіб, з них 3 811 630 одужали, ще 103 255 — летальні випадки.

Чи варто вживати антибіотики у разі Covid-19

COVID-19 має вірусне походження, а антибіотики діють лише на бактерії.

“Профілактичний” прийом антибіотиків є недоцільним. Вони не лікують COVID-19, а тільки можуть погіршити стан хворого.

Рішення про застосування антибіотиків ухвалює виключно лікар. Антибіотики можуть призначити лише за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або за обґрунтованої підозри на неї. Про це повідомляє МОЗ України.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про небезпеку антибіотиків та що про них потрібно знати.