Более 48 тысяч видов животных на грани исчезновения — печальные данные Красного списка

Таяние арктических льдов, вырубка тропических лесов и бесконечная человеческая экспансия — всё это ускоряет темпы вымирания видов. Новый Красный список МСОП, опубликованный на Всемирном конгрессе по охране природы в Абу-Даби, показывает тревожную цифру: более четверти всех известных животных, растений и грибов находятся на грани исчезновения.

Об этом сообщает сайт CNN.

Среди них — три вида арктических тюленей, которые буквально потеряли ледяную колыбель своей жизни. Арктика нагревается в четыре раза быстрее остального мира, и вместе с льдом исчезают шансы этих животных на размножение.

В список угрожаемых теперь вошли капюшонный, бородатый и гренландский тюлени. Для белых медведей, охотящихся именно на тюленей, это тоже означает борьбу за выживание.

Мы видим симптомы болезни планеты! Красный список — это термометр, который показывает, что температура биоразнообразия критически высока, — сказал глава комиссии по выживанию видов МСОП Джон Пол Родригес.

Эксперты отмечают, что причины давно известны — масштабная вырубка лесов, сельскохозяйственное давление, торговля дикими животными и изменение климата. Проблема в том, что тех, кто борется, меньше, чем тех, кто разрушает.

Птицы — молчаливая тревога планеты

За девять лет международного мониторинга ученые выяснили: 61% всех видов птиц сокращают численность (в 2016-м таких было 44%). Главная причина — потеря среды обитания.

Леса Мадагаскара, Западной Африки и Центральной Америки исчезают под давлением фермерства и лесозаготовок. Вместе с деревьями исчезают и те, кто помогает распространять жизнь дальше.

Птицы-носороги, например, способны за день рассеивать более 12 тысяч семян на километр — они восстанавливают леса быстрее, чем любая техника. Но теперь и они под угрозой.

Проблеск надежды: история зеленой черепахи

Несмотря на общую тревогу, в отчёте есть и хорошая новость. Популяции зелёной морской черепахи, когда-то находившейся на грани исчезновения, начали восстанавливаться — на 28% с 1970-х годов. Это результат десятилетий защиты мест гнездования, запрета на охоту и торговли яйцами. Наибольший успех достигнут на острове Вознесения, в Бразилии, Мексике и на Гавайях.

Это доказательство того, что совместные усилия приносят результат, — отмечают в МСОП.

Однако эксперты предупреждают: даже сейчас вид не в полной безопасности — прибрежная застройка и изменение климата продолжают угрожать его будущему.

Обновленный Красный список включает более 172 тысяч видов, из которых 48 тысяч находятся под реальной угрозой. Ученые подчеркивают: ресурсы ограничены, поэтому нужно действовать разумно — вкладывать усилия туда, где они дадут наибольший эффект.

Эта тема станет центральной на следующей крупной встрече — климатической конференции COP30 в Бразилии, где будут обсуждать связь климата и биоразнообразия.

Это две стороны одной медали. Разрушая природу, мы расшатываем климат, — объясняет Родригес.

