От психопата до Бэтмена. Подборка лучших ролей Кристиана Бейла

Кристиан Бэйл — актер, в первую очередь известный своими невероятными перевоплощениями, ради которых ему часто приходилось идти на опасные жертвы. За свою долгую карьеру он получил ряд номинаций на престижные награды, в том числе и награду Американской киноакадемии за лучшую роль второго плана.

Каким был длинный путь в кино этого актера? Мы расскажем о самых известных фильмах актера Кристиана Бейла, о многих из которых ты, несомненно, слышал(-а) по крайней мере раз в жизни.

Кристиан Бэйл — фильмы актера, принесшие ему мировую славу

Американский психопат (2000)

Одна из самых известных лент Бейла, получившая положительные отзывы зрителей и критиков. Актер сыграл успешного банкира с Уолл-Стрит Патрика Бейтмана, который делает все, чтобы быть первым. Он самовлюблен, стремится к идеалу и желает опережать всех.

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Однако ночью его навязчивое пристрастие к совершенству превращается в жажду насилия. Увидев в переулке безработного бродягу, Патрик сначала хочет помочь ему, а затем импульсивно убивает. Так начинается история американского психопата.

Машинист (2004)

Испанский англоязычный фильм рассказывает историю Тревора Резника, который бодрствует уже целый год. Став похожим на живой скелет, он балансирует на грани забвения и реальности. Он устал от странных событий вокруг себя и страшных бредов.

В конце концов главный герой догадывается, что кто-то намеренно хочет свести его с ума. Поэтому ему приходится начать собственное расследование, чтобы понять причину своей бессонницы.

Ради роли Тревора Резника Кристиан Бэйл похудел на 23 килограмма. По словам актера, его диетой в то время были вода, яблоко, чашка кофе в день и иногда немного виски.

Бэтмен: начало (2005)

Первый фильм из трилогии режиссера Кристофера Нолана об одном из самых популярных героев комиксов DC. Фильм повествует о становлении Бэтмена как темного рыцаря Готема. Брюс Уэйн в детстве потерял обоих родителей, а потому во взрослом возрасте решает отомстить их убийцам.

Но неожиданно Брюс начинает понимать, что в городе кроется гораздо большее зло, которое на самом деле стоит за всей преступностью Готема. Поэтому он начинает патрулировать город, чтобы избавиться от обидчиков. Так появляется Бэтмен.

Ночной рыцарь (2008)

Вторая часть трилогии о Бэтмене. Теперь Брюсу Уэйну придется вести противостояние с новым врагом — Джокером в исполнении легендарного Хита Леджера.

Темный рыцарь возвращается (2012)

Заключительная часть трилогии Кристофера Нолана. Готем долго не мог прийти в себя после действий Джокера, но над городом нависает новая угроза. Брюсу Уэйну снова придется защищать город и вступить в свой последний бой.

Престиж (2006)

Еще одна совместная работа Кристиана Бэйла и режиссера Нолана. Это история двух иллюзионистов, работавших вместе, но когда во время спектакля погибла жена одного из них, между ними начинается вражда. С тех пор они делают все возможное, чтобы превзойти друг друга.

Боец (2010)

Фильм, принесший Кристиану Бейлу Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Настоящая история боксера ирландского происхождения Мики Уорда и его путь к званию чемпиона мира. Личным тренером боксера стал его брат Дикки Эклунд, которого сыграл Бэйл.

Американская афера (2013)

Лента, собравшая известнейших голливудских актеров современности, а Кристиану Бейлу принесла номинацию на лучшую мужскую роль.

Актер исполнил роль Ирвинга Розенфельда, профессионального мошенника, который вместе со своей любовницей и партнершей Сидни Проссер вынужден сотрудничать с ФБР из-за угрозы ареста. Пара оказывается вовлеченной в опасный мир мафии.

Игра на понижение (2015)

Фильм повествует об истории финансового кризиса 2008 года. Но сюжет разворачивается еще в 2005, когда миру пока абсолютно ничего не угрожало.

Бывший медик Майкл Барри — финансовый гений, управляющий хедж-фондом. Анализируя рынок, он приходит к выводу, что американский рынок жилой недвижимости может упасть в обозримом будущем. Поэтому понимает, что перед ним открывается дверь для большого заработка.

Аутсайдеры (2019)

Фильм рассказывает историю борьбы между командами Форда и Феррари, случившуюся на гонках Ле-Мана в 1966 году.

Вице-президент Ford Motor Company Ли Якокка предлагает Генри Форду купить Ferrari, но Энцо Феррари отвергает сделку. Разгневанный глава американской компании предписывает в кратчайшие сроки сконструировать спортивный автомобиль, чтобы победить итальянского оппонента в гонке. Поэтому гениальный конструктор Кэррол Шелби собирает Ford GT40 Mk I, за руль которого садится Кен Майлз (Кристиан Бэйл).

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