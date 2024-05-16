От психопата до Бэтмена. Подборка лучших ролей Кристиана Бейла

Кристиан Бэйл — актер, в первую очередь известный своими невероятными перевоплощениями, ради которых ему часто приходилось идти на опасные жертвы. За свою долгую карьеру он получил ряд номинаций на престижные награды, в том числе и награду Американской киноакадемии за лучшую роль второго плана.
Каким был длинный путь в кино этого актера? Мы расскажем о самых известных фильмах актера Кристиана Бейла, о многих из которых ты, несомненно, слышал(-а) по крайней мере раз в жизни.
Одна из самых известных лент Бейла, получившая положительные отзывы зрителей и критиков. Актер сыграл успешного банкира с Уолл-Стрит Патрика Бейтмана, который делает все, чтобы быть первым. Он самовлюблен, стремится к идеалу и желает опережать всех.
Однако ночью его навязчивое пристрастие к совершенству превращается в жажду насилия. Увидев в переулке безработного бродягу, Патрик сначала хочет помочь ему, а затем импульсивно убивает. Так начинается история американского психопата.
Испанский англоязычный фильм рассказывает историю Тревора Резника, который бодрствует уже целый год. Став похожим на живой скелет, он балансирует на грани забвения и реальности. Он устал от странных событий вокруг себя и страшных бредов.
В конце концов главный герой догадывается, что кто-то намеренно хочет свести его с ума. Поэтому ему приходится начать собственное расследование, чтобы понять причину своей бессонницы.
Ради роли Тревора Резника Кристиан Бэйл похудел на 23 килограмма. По словам актера, его диетой в то время были вода, яблоко, чашка кофе в день и иногда немного виски.
Ради роли Тревора Резника Кристиан Бэйл похудел на 23 килограмма. По словам актера, его диетой в то время были вода, яблоко, чашка кофе в день и иногда немного виски.
Первый фильм из трилогии режиссера Кристофера Нолана об одном из самых популярных героев комиксов DC. Фильм повествует о становлении Бэтмена как темного рыцаря Готема. Брюс Уэйн в детстве потерял обоих родителей, а потому во взрослом возрасте решает отомстить их убийцам.
Но неожиданно Брюс начинает понимать, что в городе кроется гораздо большее зло, которое на самом деле стоит за всей преступностью Готема. Поэтому он начинает патрулировать город, чтобы избавиться от обидчиков. Так появляется Бэтмен.
Вторая часть трилогии о Бэтмене. Теперь Брюсу Уэйну придется вести противостояние с новым врагом — Джокером в исполнении легендарного Хита Леджера.
Заключительная часть трилогии Кристофера Нолана. Готем долго не мог прийти в себя после действий Джокера, но над городом нависает новая угроза. Брюсу Уэйну снова придется защищать город и вступить в свой последний бой.
Еще одна совместная работа Кристиана Бэйла и режиссера Нолана. Это история двух иллюзионистов, работавших вместе, но когда во время спектакля погибла жена одного из них, между ними начинается вражда. С тех пор они делают все возможное, чтобы превзойти друг друга.
Фильм, принесший Кристиану Бейлу Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Настоящая история боксера ирландского происхождения Мики Уорда и его путь к званию чемпиона мира. Личным тренером боксера стал его брат Дикки Эклунд, которого сыграл Бэйл.
Лента, собравшая известнейших голливудских актеров современности, а Кристиану Бейлу принесла номинацию на лучшую мужскую роль.
Актер исполнил роль Ирвинга Розенфельда, профессионального мошенника, который вместе со своей любовницей и партнершей Сидни Проссер вынужден сотрудничать с ФБР из-за угрозы ареста. Пара оказывается вовлеченной в опасный мир мафии.
Фильм повествует об истории финансового кризиса 2008 года. Но сюжет разворачивается еще в 2005, когда миру пока абсолютно ничего не угрожало.
Бывший медик Майкл Барри — финансовый гений, управляющий хедж-фондом. Анализируя рынок, он приходит к выводу, что американский рынок жилой недвижимости может упасть в обозримом будущем. Поэтому понимает, что перед ним открывается дверь для большого заработка.
Фильм рассказывает историю борьбы между командами Форда и Феррари, случившуюся на гонках Ле-Мана в 1966 году.
Вице-президент Ford Motor Company Ли Якокка предлагает Генри Форду купить Ferrari, но Энцо Феррари отвергает сделку. Разгневанный глава американской компании предписывает в кратчайшие сроки сконструировать спортивный автомобиль, чтобы победить итальянского оппонента в гонке. Поэтому гениальный конструктор Кэррол Шелби собирает Ford GT40 Mk I, за руль которого садится Кен Майлз (Кристиан Бэйл).
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