Сделай этот вечер непревзойденным! Подборка интересных фильмов с Райаном Гослингом

Если ты любишь фильмы и мемы с Райаном Гослингом так сильно, как любим их мы, держи подборку фильмов! В ней ты сможешь насладиться игрой актера и узнать новые интересные сюжеты. Читай о лучших фильмах с Райаном Гослингом — идея для прекрасного вечера.

Лучшие фильмы с Райаном Гослингом: интересная подборка фильмов

Помимо того, что он является любимем тысяч людей, Райан Гослинг еще и двукратный номинант на премию Оскар, лауреат Золотого глобуса и один из самых востребованных актеров в Голливуде. Вчера, 12 ноября, он отметил день рождения. Поэтому к 43-летию актера мы поделимся с тобой подборкой фильмов с Райаном Гослингом.

Славные парни

Если больше всего ты любишь комедии — фильм Славные парни станет твоим идеальным вариантом. В нем рассказывается история убийства порноактрисы. Райан Гослинг и Рассел Кроу берутся расследовать это дело, но оно оказывается в разы интереснее!

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Убийство превращается в настоящее преступление века по наиболее неожиданной причине.

Барби

Если несколько месяцев назад Барбимания тебя обошла, сейчас самое время посмотреть этот фильм и оценить его. Это глубокий фильм о несоответствии нормам красоты, стереотипах, навязанных шаблонных образах мужчин и женщин.

Все это показывается на фоне игрушек и розовых домиков. Поэтому родители и дети воспримут этот фильм по-разному. Великолепный фильм, чтобы открыть для себя что-нибудь новое!

Мартовские иды

Этот фильм — американская политическая драма. Кроме Райана Гослинга здесь сыграли Джордж Клуни и Филипп Сеймур Хоффман. Не только сценарий, но и актерский состав достойны внимания.

По сюжету Стивен Мейерс (Райан Гослинг) работает в президентской кампании Майка Морриса (Джорджа Клуни). Во время работы идеалистические представления Мейерса разваливаются, столкнувшись с грязными политическими интригами.

Бегущий по лезвию 2049

Первый блокбастер в карьере Гослинга, принесший большие кассовые сборы. И это была его первая роль в фантастическом фильме. Фильм является продолжением первой части Бегущего по лезвию.

Фильм повествует о репликантах — рабах, являющихся биоинженерными людьми. Гослинг играет репликанта, которому пришлось работать в полиции. Он выслеживает репликантов-одиночек. Однажды он узнает, что репликанты могут рожать и начинает собственное расследование.

Ла-Ла Ленд

Этот фильм стал третьим общим в карьере Райана Гослинга и Эммы Стоун. Фильм повествует нам историю любви джазового музыканта Себастьяна и актрисы Мии. Мюзикл во время выхода имел огромный успех и одобрительные отзывы кинокритиков.

Фильм завоевал шесть Оскаров по номинации Лучшая режиссура, Лучшая женская роль, Лучшая операторская работа, Лучшая музыка к фильму, Лучшая песня на фильм и Лучшая работа художника-постановщика.

Игра на понижение

Биографический фильм по книге Майкла Льюиса Игра на понижение показывает закулисье мирового финансового кризиса. Фильм повествует о четырех малых биржевых игроках, которые становятся мультимиллионерами во время глобального кризиса 2008 года.

Первый человек на Луне

Биографическая драма, основанная на книге Джеймса Р. Генсена Первый человек: Жизнь Нила Армстронга. Армстронг работает пилотом-испытателем, который срочно садит самолет на испытаниях в калифорнийской пустыне Мохаве.

Его ругает руководство, но понимает, что такой пилот — на вес золота. Ко дню, когда пилот станет легендой, осталось еще восемь лет…

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