Зроби цей вечір неперевершеним! Добірка цікавих фільмів з Раяном Ґослінґом

Якщо ти любиш фільми та меми з Раяном Ґослінґом так сильно, як любимо їх ми, тримай добірку фільмів! У ній ти зможеш насолодитися грою актора та дізнатися нові цікаві сюжети. Читай про найкращі фільми з Раяном Ґослінґом — ідея для чудового вечора.

Найкращі фільми з Раяном Ґослінґом: цікава добірка фільмів

Крім улюбленця тисяч людей, Раян Ґослінґ ще й дворазовий номінант на премію Оскар, лауреат Золотого глобуса і один з найбільш затребуваних акторів у Голлівуді. Учора, 12 листопада, він відсвяткував день народження. Тож до 43-річчя актора ми поділимося з тобою добіркою фільмів з Раяном Ґослінґом.

Круті чуваки

Якщо найбільше за все ти любиш комедії — фільм Круті чуваки стане твоїм ідеальним варіантом. У ньому розповідається історія вбивства порноакторки. Раян Ґослінґ та Рассел Кроу беруться розслідувати цю справу, але вона виявляється в рази цікавішою!

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Убивство перетворюється на справжній злочин століття з найбільш неочікуваної причини.

Барбі

Якщо кілька місяців тому Барбіманія тебе оминула, зараз саме час переглянути цей фільм та оцінити його. Це глибокий фільм про невідповідність нормам краси, стереотипи, нав’язані шаблонні образи чоловіків та жінок.

Усе це подається на фоні іграшок та рожевих будиночків. Тому батьки та діти сприймуть цей фільм дуже по-різному. Чудовий фільм, аби відкрити для себе щось нове!

Березневі іди

Цей фільм — американська політична драма. Крім Раяна Ґослінґа, тут зіграли Джордж Клуні та Філіп Сеймур Гоффман. Тож не тільки сценарій, а й акторський склад варті уваги.

За сюжетом, Стівен Меєрс (Раян Ґослінґ) працює у президентській кампанії Майка Морріса (Джорджа Клуні). Під час роботи ідеалістичні уявлення Меєрса розвалюються, зіткнувшись із брудними політичними інтригами.

Той, хто біжить по лезу 2049

Перший блокбастер у кар’єрі Ґослінґа, що приніс великі касові збори. І це була його перша роль у фантастичному фільмі. Фільм є продовженням першої частини Той, що біжить по лезу.

Фільм оповідає про реплікантів — рабів, що є біоінженерними людьми. Ґослінґ грає репліканта, якому випало працювати у поліції. Він вистежує реплікантів-одинаків. Одного разу він дізнається, що репліканти можуть народжувати, та починає власне розслідування.

Ла-Ла Ленд

Цей фільм став третім спільним у кар’єрі Раяна Ґослінґа і Емми Стоун. Фільм оповідає нам історію кохання джазового музиканта Себастьяна та акторки Мії. Мюзикл під час виходу мав шалений успіх та схвальні відгуки кінокритиків.

Фільм здобув шість Оскарів за номінації Найкраща режисура, Найкраща жіноча роль, Найкраща операторська робота, Найкраща музика до фільму, Найкраща пісня на фільм та Найкраща робота художника-постановника.

Гра на пониження

Біографічний фільм за книгою Майкла Льюїса Гра на пониження показує залаштунки світової фінансової кризи. Фільм оповідає про чотирьох малих біржових гравців, які стають мультимільйонерами під час глобальної кризи 2008 року.

Перша людина

Біографічна драма, заснована на книзі Джеймса Р. Генсена Перша людина: Життя Ніла Армстронга. Армстронг працює пілотом-випробувачем, який терміново садить літак на випробуваннях в каліфорнійській пустелі Мохаве.

Його сварить керівництво, проте розуміє, що такий пілот — на вагу золота. До дня, коли пілот стане легендою, лишилося ще вісім років…

Раніше ми розповідали, які фільми з Анджеліною Джолі варто подивитись.

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