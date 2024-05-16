Від психопата до Бетмена. Добірка найкращих ролей Крістіана Бейла

Крістіан Бейл — актор, що в першу чергу відомий своїми неймовірними перевтіленнями, заради яких йому часто доводилося йти на небезпечні жертви. За свою довгу кар’єру він отримав низку номінацій на престижні нагороди, зокрема й на відзнаку Американської кіноакадемії за найкращу роль другого плану.

Яким був довгий шлях у кіно цього актора? Ми розповімо про найвідоміші фільми актора Крістіана Бейла, про багато з яких ти, безсумнівно, чув(-ла) принаймні раз в житті.

Крістіан Бейл — фільми актора, що принесли йому світову славу

Американський психопат (2000)

Одна з найвідоміших стрічок Бейла, яка отримала схвальні відгуки глядачів та критиків. Актор зіграв успішного банкіра з Волл-Стріт Патріка Бейтмана, який робить все, аби бути першим. Він самозакоханий, прагне до ідеалу і бажає випереджати усіх.

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Однак вночі його нав’язлива пристрасть до досконалості перетворюється у жагу насильства. Побачивши в провулку безробітного волоцюгу, Патрік спочатку хоче допомогти йому, а потім імпульсивно вбиває. Так починається історія американського психопата.

Машиніст (2004)

Іспанський англомовний фільм розповідає історію Тревора Резника, який не спить вже цілий рік. Ставши схожим на живий скелет, він балансує на межі забуття та реальності. Він втомився від дивних подій навколо себе та страшних марень.

Врешті головний герой здогадується, що хтось навмисно хоче звести його з розуму. Тож йому доводиться розпочати власне розслідування, аби зрозуміти причину свого безсоння.

Заради ролі Тревора Резника Крістіан Бейл схуд на 23 кілограми. За словами актора, його дієтою на той час були вода, яблуко, чашка кави на день та інколи трошки віскі.

Бетмен: початок (2005)

Перший фільм з трилогії режисера Крістофера Нолана про одного з найпопулярніших героїв коміксів DC. Фільм розповідає про становлення Бетмена як темного лицаря Готема. Брюс Вейн в дитинстві втратив обох батьків, а тому у дорослому віці вирішує помститися їхнім вбивцям.

Але несподівано Брюс починає розуміти, що у місті криється набагато більше зло, яке насправді стоїть за усією злочинністю Готема. Тому він починає патрулювати місто, щоб позбутися від кривдників. Так з’являється Бетмен.

Нічний лицар (2008)

Друга частина трилогії про Бетмена. Відтепер Брюсу Вейну доведеться протистояти новому ворогу — Джокеру у виконанні легендарного Хіта Леджера.

Темний лицар повертається (2012)

Завершальна частина трилогії Крістофера Нолана. Готем довго не міг оговтатися після діянь Джокера, але над містом нависає нова загроза. Брюсу Вейну знову доведеться захищати місто та вступити у свій останній бій.

Престиж (2006)

Ще одна спільна робота Крістіана Бейла і режисера Нолана. Це історія двох ілюзіоністів, які працювали разом, але під час вистави загинула дружина одного з них, між ними починається ворожнеча. З того часу вони роблять все можливе, щоб перевершити один одного.

Боєць (2010)

Фільм, що приніс Крістіану Бейлу Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану. Справжня історія боксера ірландського походження Мікі Ворда та його шлях до звання чемпіона світу. Особистим тренером боксера став його брат Діккі Еклунд, якого зіграв Бейл.

Американська афера (2013)

Стрічка, що зібрала найвідоміших голівудських акторів сучасності, а Крістіану Бейлу принесла номінацію на найкращу чоловічу роль.

Актор виконав роль Ірвінга Розенфельда, професійного шахрая, який разом зі своєю коханкою та партнеркою Сідні Проссер змушений співпрацювати з ФБР через загрозу арешту. Пара виявляється вплутаною в небезпечний світ мафії.

Гра на пониження (2015)

Фільм розповідає про історію фінансової кризи 2008 року. Але сюжет розгортається ще у 2005, коли світові ще абсолютно нічого не загрожувало.

Колишній медик Майкл Баррі — фінансовий геній, який управляє хедж-фондом. Аналізуючи ринок, він приходить до висновку, що американський ринок житлової нерухомості може впасти в недалекому майбутньому. Тому розуміє, що перед ним відкриваються двері для великого заробітку.

Аутсайдери (2019)

Фільм розповідає історію боротьби між командами Форда та Феррарі, що трапилася на перегонах Ле-Мана в 1966 році.

Віце-президент Ford Motor Company Лі Якокка пропонує Генрі Форду купити Ferrari, але Енцо Феррарі відхиляє угоду. Розгніваний глава американської компанії наказує у найкоротші терміни сконструювати спортивний автомобіль, щоб перемогти італійського опонента у гонці. Тому геніальний конструктор Керрол Шелбі збирає Ford GT40 Mk I, за кермо якого сідає Кен Майлз (Крістіан Бейл).

Також пропонуємо до перегляду фільми з неперевершеним Робертом Дауні-молодшим.

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