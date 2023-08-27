Братья наши… меньшие? Почему владельцы животных на самом деле являются пэтпэрентами и что это значит

Быть владельцем животного, его хозяином или опекуном? Чувствуешь ли ты разницу между этими значениями? Ведь, распространено, владельцы предусмотренны для имущества, но справедливо ли называть животных — чьей-то собственностью?
В украинской культуре распространяется термин пэтпэрент, что может стать качественным заменителем для “владельца”. С английского пэтпэрент дословно переводится как pet — животное, parrent — родители, то есть — родители, опекуны для животного.
Почему следует распространять культуру отношения к домашним любимцам как к равным и какие юридические пробелы существуют в Украине в теме обращения с животными, рассказали в The Village.
Координатор инициативы по спасению животных от войны Save Pets of Ukraine Екатерина Ковалюк отмечает, что понятие пэтпэрента пошло из Америки. Само слово отражает отношение к животному с заботой.
— Это слово свидетельствует о заботливом отношении, об отношении с любовью, как к ребенку. Мы считаем животное членом семьи и потому используем это понятие, — объясняет Екатерина.
Зато формулировка “владелец животного” достаточно потребительская, потому что животное здесь — как имущество.
Зато формулировка “владелец животного” достаточно потребительская, потому что животное здесь — как имущество.
В украинском пространстве подобные призывы об отношении к животным как к равным до сих пор воспринимаются с иронией. В то же время, ещё в 2018 году 79% украинцев отметили, что считают своих любимцев членами семьи.
Отечественные зоозащитники отмечают необходимость развивать в Украине культуру, где к домашним животным (речь идет не о тех, которые временно лишены опеки человека, хозяйственных животных) относятся как к живому существу, а не собственности или имуществу.
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Ассоциации зоозащитных организаций Украины также стремятся менять и юридическую практику, ведь пока животные, юридически — это вещи.
По словам вице-президента Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марины Сурковой, сейчас законодательство страны определяет животных как особый объект гражданских прав. А объекты — это вещи, на которые люди имеют право собственности.
Вместе с тем, закон Украины обязывает человека заботиться о животном, владельцем которого оно является, а также наказывает человека за жестокое обращение над животным.
— Если животное находится у тебя дома, его приютили или взяли из приюта, то это с юридической точки зрения — твоя собственность. По закону владельцы должны обеспечивать условия содержания животных, которые отвечают их биологическим, индивидуальным и видовым особенностям.
В то же время животное может быть предметом купли или продажи, дарения. Хотя есть определенные ограничения: например, закон запрещает дарить животное как приз, награду или премию, — рассказывает Марина Суркова.
Она считает уместным заметить: конечно, животные не могут иметь обязанностей, которые имеют люди. Однако их можно “приравнять” к детям, которые ещё не стали дееспособными по правовому осмотру.
Ведь то, как мы говорим о вещах, определяет то, как мы думаем о них.
Ведь то, как мы говорим о вещах, определяет то, как мы думаем о них.
— У них, конечно, нет обязанностей, как у людей. Животное можно приравнять к ребенку, над которым можно установить опеку, например. Оно будет иметь права, но выполнять за нее обязанности и нести ответственность будет опекун, как и за ребенка. Это было бы очень кстати, — объясняет юрист.
В США уже давно существует институт адвокатов животных, обеспечивающий соблюдение базовых прав четырехлапых.
Речь идет о:
Кроме упомянутого ранее пэтпэрентства, можно также использовать слова: опекуны, семья для животного — для людей; компаньон — для животного.
Также сообщество зоозащитников активно выступает за то, чтобы перед адопцией животного (покупки) или взятия из приютов, пэтпэренты готовились к новому этапу совместной с животным жизни. О чем нужно подумать перед тем, как приютить животное — читай в другом материале.
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