Братья наши… меньшие? Почему владельцы животных на самом деле являются пэтпэрентами и что это значит

Виктория Мельник, редактор сайта 27 августа 2023, 12:00
Пэтпэрент
Фото: Pexels

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