Брати наші… менші? Чому власники тварин насправді є петперентами та що це означає

Бути власником тварини, її господарем чи опікуном? Чи відчуваєш ти різницю між цими значеннями? Адже поширено власники передбачені для майна, то чи справедливо називати тварин чиєюсь власністю?

В українській культурі шириться термін петперент, що може стати якісним замінником для “власника”. З англійської петперент дослівно перекладається як pet — тварина, parrent — батьки, тобто — батьки, опікуни для тварини.

Чому варто поширювати культуру ставлення до домашніх улюбленців як до рівних та які юридичні прогалини існують в Україні в темі поводження з тваринами — розповіли у The Village.

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Культура петперенту

Координаторка ініціативи з порятунку тварин від війни Save Pets of Ukraine Катерина Ковалюк зазначає, що поняття петперенту пішло з Америки. Саме слово відображає ставлення до тварини з турботою.

— Це слово свідчить про турботливе ставлення, про ставлення з любов’ю, як до дитини. Ми вважаємо тварину членом родини й тому використовуємо це поняття, — пояснює Катерина.

Натомість формулювання “власник тварини” доволі споживацьке, бо тварина тут — наче майно.

В українському просторі подібні заклики про ставлення до тварин як до рівних й досі сприймаються з іронією. Водночас ще у 2018 році 79% українців зазначили, що вважають своїх улюбленців членами родини.

Вітчизняні зоозахисники наголошують на потребі розвивати в Україні культуру, де до домашніх тварин (йдеться не про тих, які тимчасово позбавлені опіки людини, свійських тварин) ставляться як до живої істоти, а не власності чи майна.

Асоціації зоозахисних організацій України також прагнуть змінювати і юридичну практику, адже поки що юридично тварини — це речі.

Юридична сторона власності, суб’єктності та об’єктності з особливими правами

За словами віцепрезидентки Асоціації зоозахисних організацій України Марини Суркової, нині законодавство країни визначає тварин як особливий об’єкт цивільних прав. А об’єкти, це речі, на які люди мають право власності.

Разом з тим закон України зобов’язує людину піклуватися про тварину, власником якої вона є, а також карає людину за жорстоке поводження над твариною.

— Якщо тварина перебуває у тебе вдома, її прихистили або взяли з притулку, то це з юридичного погляду твоя власність. За законом, власники повинні забезпечувати умови утримання тварин, які відповідають їхнім біологічним, індивідуальним і видовим особливостям.

Водночас тварина може бути предметом купівлі або продажу, дарування. Хоча є певні обмеження: наприклад, закон забороняє дарувати тварину як приз, нагороду чи премію, — розповідає Марина Суркова.

Вона ж вважає доречним зауважити: звісно, тварини не можуть мати обов’язків, які мають люди. Однак їх можна “прирівняти” до дітей, які ще не стали дієздатними з правового огляду.

Адже те, як ми говоримо про речі — визначає те, як ми думаємо про них.

— Вони, звісно, не можуть мати обов’язків, як люди. Тварину можна прирівняти до дитини, над якою можна встановити опіку, до прикладу. Вона матиме права, але виконуватиме за неї обов’язки й нестиме відповідальність за неї опікун, як і за дитину. Це було б дуже доречно, — пояснює юристка.

Досвід інших країн

У США вже давно існує інститут адвокатів тварин, який забезпечує дотримання базових прав чотирилапих.

Ідеться про: свободу від голоду й спраги;

право мати місце для відпочинку й сну;

право на ветеринарний догляд;

право виявляти природну поведінку, вільно пересуватися й контактувати із собі подібними;

свободу від жорстокості й насильства. Окрім згаданого раніше петперентства, можна також послуговуватися словами: опікуни, сім’я для тварини — для людей; компаньйон — для тварини. Також спільнота зоозахисників активно виступає за те, щоб перед адопцією тварини (купівлі) або взяття з притулків, петперенти готувалися до нового етапу спільного з твариною життя. Про що треба подумати перед тим, як прихистити тваринку — читай в іншому матеріалі.

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