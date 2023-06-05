Хочешь играть? Делай это легально! Почему важно выбирать лицензионные онлайн-казино

Игровая индустрия в Украине находилась под запретом более десяти лет. Игровые операторы начали получать первые лицензии в 2021 году.

Азартный клуб Pin up ua casino также получил лицензию от украинского регулятора КРАИЛ. Онлайн-казино предлагает большой выбор сертифицированных слотов и надежные платежные системы.

Особенности скриптовых азартных клубов

До легализации игровой индустрии было много мошеннических ресурсов, которые обманывали клиентов. Скриптовые онлайн-казино отличаются по нескольким параметрам:

Примитивный дизайн. Игровые операторы предлагали большой выбор бонусов, которые невозможно было отыграть. Казино принимали платежи только в криптовалюте. Переводы с банковских или электронных кошельков были недоступны для клиентов. Плохая техническая поддержка.

Провайдеры часто блокировали такие ресурсы. В результате этого для восстановления доступа нужно было использовать зеркала или VPN. Скриптовые азартные клубы также характеризовались устаревшим дизайном. Чаще всего на таких ресурсах размещались слоты низкого качества, которые не открывались на мобильных устройствах.

Главным недостатком таких ресурсов был низкий показатель RTP. Он составлял всего 10-15%, а в лицензированных слотах этот показатель находится в пределах 93-98%. Выиграть в такие эмуляторы было практически невозможно.

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Преимущества лицензионных казино Украины

Лицензионные игровые порталы отличаются от скриптовых, так как предлагают лучшие услуги. Разработчики предлагают только сертифицированный софт, который успешно прошел несколько этапов проверок. К преимуществам лицензионных казино относят:

Казино стабильно работают на устройствах с разными ОС. Высокий показатель RTP в слотах. Наличие бонусных раундов в игровых автоматах. Качественная графика и регулярное обновление софта.

В лицензионных азартных клубах игроки смогут найти популярные слоты. Также здесь доступны и другие интересные развлечения. Игровые операторы постоянно разыгрывают ценные призы и предоставляют новичкам интересные подарки. Постоянным клиентам доступна программа лояльности.

Система оплаты и вывод выигрышей в украинских казино

Украинские казино, которые работают по лицензии от КРАИЛ гарантируют своевременное поступление денежных средств. К единственному недостатку относят то, что не во всех азартных клубах можно пополнить счет через терминалы.

Служба технической поддержки в лицензионных клубах работает намного лучше. Гэмблеры смогут связаться со специалистами в любое удобное время. Если деньги не поступили на счет в течение нескольких минут, то нужно написать в чат или позвонить на горячую линию.

Возможности лицензионных казино

Скриптовые азартные клубы постепенно уходят в прошлое. Игроки начинают понимать, что имеют дело с мошенниками. Чтобы такое сотрудничество не привело к финансовым проблемам, игрокам нужно выбирать только лицензионные казино.

В лицензированных казино можно наслаждаться безопасной игрой в сертифицированные эмуляторы. Здесь гарантирован честный вывод выигрышей, а сами онлайн казино придерживаются правил ответственной игры. В лицензионных азартных клубах доступны только лучшие игровые автоматы.

Однако азартные игры — не единственный способ весело провести время. Читай, какие премьеры фильмов в июне можно посмотреть.

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