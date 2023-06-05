Хочеш грати? Роби це легально! Чому важливо вибирати ліцензійні онлайн-казино

Ігрова індустрія в Україні перебувала під забороною понад десять років. Ігрові оператори почали отримувати перші ліцензії у 2021 році.

Азартний клуб Pin up ua casino також отримав ліцензію від українського регулятора КРАІЛ. Онлайн-казино пропонує великий вибір сертифікованих слотів та надійні платіжні системи.

Особливості скриптових азартних клубів

До легалізації ігрової індустрії було багато шахрайських ресурсів, які обманювали клієнтів. Скриптові онлайн-казино відрізняються за кількома параметрами:

Примітивний дизайн. Ігрові оператори пропонували великий вибір бонусів, які неможливо було відіграти. Казино приймали платежі лише у криптовалюті. Перекази з банківських або електронних гаманців були недоступними для клієнтів. Погана технічна підтримка.

Провайдери часто блокували такі ресурси. В результаті цього для відновлення доступу потрібно було використовувати дзеркала або VPN. Скриптові азартні клуби також характеризувалися застарілим дизайном. Найчастіше на таких ресурсах розміщувалися слоти низької якості, які не відкривалися на мобільних пристроях.

Основним недоліком таких ресурсів був низький показник RTP. Він становив лише 10-15%, а в ліцензованих слотах цей показник знаходиться в межах 93-98%. Виграти в такі емулятори практично неможливо.

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Переваги ліцензійних казино України

Ліцензійні ігрові портали відрізняються від скриптових, тому що пропонують найкращі послуги. Розробники пропонують лише сертифікований софт, який успішно пройшов кілька етапів перевірок. До переваг ліцензійних казино відносять:

Казино стабільно працюють на пристроях з різними ОС. Високий показник RTP у слотах. Наявність бонусних раундів в ігрових автоматах. Якісна графіка та регулярне оновлення софту.

У ліцензійних азартних клубах гравці зможуть знайти найпопулярніші слоти. Також тут доступні й інші популярні розваги. Ігрові оператори постійно розігрують цінні призи та надають новачкам цікаві подарунки. Постійним клієнтам доступна програма лояльності.

Система оплати та виведення виграшів в українських казино

Українські казино, які працюють за ліцензією від КРАІЛ, гарантують своєчасне надходження грошових коштів. До єдиного недоліку відносять те, що не у всіх азартних клубах можна поповнити рахунок через термінали.

Служба технічної підтримки в ліцензійних клубах працює набагато краще. Гемблери зможуть зв’язатися зі спеціалістами в будь-який зручний час. Якщо гроші не надійшли на рахунок протягом кількох хвилин, то потрібно написати в чат або зателефонувати на гарячу лінію.

Можливості ліцензійних казино

Скриптові азартні клуби поступово відходять у минуле. Гравці починають розуміти, що мають справу з шахраями. Щоб така співпраця не призвела до фінансових проблем, гравцям потрібно вибирати лише ліцензійні казино.

У ліцензованих казино можна насолоджуватися безпечною грою у сертифіковані емулятори. Тут гарантовано чесне виведення виграшів, а самі онлайн-казино дотримуються правил відповідальної гри. У ліцензійних азартних клубах доступні лише найкращі ігрові автомати.

Проте азартні ігри — не єдиний спосіб весело провести час. Читай, які прем’єри фільмів у червні можна подивитись.

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