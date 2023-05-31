Лучшие бюджетные автомобили для семьи: комбинация надежности и экономии на ремонте и обслуживании

Семейным считается автомобиль, в котором легко помещаются все члены семьи, включая дополнительный груз, например, детское кресло.

Такие машины надежны, удобны и безопасны, а также имеют вместительное багажное отделение. Обычно автомобилисты отдают предпочтение транспортным средствам, которые отличаются надежностью и долговечностью.

Отдельного упоминания заслуживают запчасти для автомобилей семейного типа. Они должны быть сравнительно доступными, чтобы автовладельцу не приходилось тратить много средств на периодический ремонт и техническое обслуживание.

Желательно заказывать детали через специальный каталог запчастей Volkswagen, Ford, Seat и других марок. Дополнительным преимуществом будет возможность подбора комплектующих по VIN-коду.

Это позволит вам легко и быстро подобрать запасные части, которые идеально подойдут конкретно вашей машине.

Давайте рассмотрим несколько вариантов автомобилей, которые лучше всего подходят под эти задачи.

Надежный и комфортный Volkswagen Caravelle

Существуют разные комплектации этого транспортного средства, позволяющие разместить от шести до девяти пассажиров с учетом водителя. Производитель тщательно продумал все нюансы, чтобы в салоне было максимально комфортно:

использовались преимущественно прочные и надежные материалы;

установлены яркие лампы;

второй ряд кресел можно откидывать, чтобы получить доступ к удаленным местам;

для комфортной посадки пассажиров предусмотрена сдвижная дверь.

При этом у автовладельца всегда будет возможность купить детали для машины через оригинальный каталог запчастей VW Caravelle. В нем можно найти как оригинальные детали, так и более дешевые, но при этом качественные аналоги.

Отдельного упоминания заслуживают следующие особенности автомобиля:

электроусилитель руля; высокий дорожный просвет (150-193 мм в зависимости от поколения); датчики парковки и стабилизации при боковых порывах ветра; отличная управляемость; погрузочная длина составляет два метра, причем ее можно увеличить, сложив задние кресла; малое потребление горючего в различных режимах езды.

Учитывая комфорт, надежность, безопасность и сравнительно недорогие запчасти на Фольксваген, модель Caravelle может стать отличным вариантом семейного автомобиля.

Вместительный и безопасный Volkswagen Multivan

Еще один представитель качественных и надежных автомобилей марки Фольксваген. Идеально подходит для семейных путешествий, так как в нем могут с комфортом поместиться сем — восемь человек.

Салон просторный и вместительный, а на дороге машины этой серии показывают отличную управляемость и маневренность.

Купить запчасти на Фольксваген Мультиван не сложно, потому что они широко представлены на рынке. Их цена достаточно привлекательная, а требуются они не часто, так как автомобили весьма надежны.

Ключевые преимущества этих машин:

комфортабельность;

множество систем безопасности;

возможность регулировки сидений и трансформации салона;

отличная проходимость и впечатляющие ходовые качества;

просторный салон (несмотря на компактные габариты самого авто).

Машины этой серии считаются достаточно надежными, поэтому запчасти для Volkswagen Multivan требуются в основном только при техобслуживании.

Mazda CX-9: комфортная, качественная и надежная модель

Машины этой серии — выбор тех, кто готов пожертвовать стоимостью техобслуживания и запчастей ради надежности, вместительности и дизайна авто. Транспортные средства пользуются спросом на рынке за счет своего стиля и качества.

Основные преимущества таких авто:

ходовые качества;

вместительные салон и багажник;

множество систем активной безопасности;

маневренность на дороге;

общий дизайн автомобиля.

Слабым местом экземпляров этого модельного ряда является цена обслуживания. Например, запчасти Фольксваген стоят меньше, чем для Mazda CX-9 — это нужно учитывать перед покупкой.

Каждая машина имеет свои сильные и слабые стороны. Выбирая оптимальную модель, сравнивайте не только стоимость деталей и обслуживания, но и уровень комфорта.

Это важно, потому что семейные поездки могут быть продолжительными по времени: если членам семьи не будет достаточно удобно, это может нивелировать всю радость от приобретения новой машины.

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