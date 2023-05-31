Найкращі бюджетні автомобілі для сім’ї: комбінація надійності та економії на ремонті та обслуговуванні

Сімейним вважається автомобіль, у якому легко розміщуються всі члени сім’ї та додатковий вантаж, наприклад, дитяче крісло.

Такі авто надійні, зручні та безпечні, а також мають містке багажне відділення. Зазвичай автомобілісти віддають перевагу транспортним засобам, які відрізняються надійністю та довговічністю.

На окрему згадку заслуговують запчастини для автомобілів сімейного типу. Вони мають бути порівняно доступними, щоб автовласнику не доводилося витрачати багато коштів на періодичний ремонт та технічне обслуговування.

Бажано замовляти деталі через спеціальний каталог запчастин Volkswagen, Ford, Seat та інших марок. Додатковою перевагою буде можливість підбору комплектуючих за VIN-кодом.

Це дозволить вам легко і швидко підібрати запасні частини, які ідеально підійдуть саме вашій машині. Розгляньмо кілька варіантів автомобілів, які найкраще підходять під ці завдання.

Надійний та комфортний Volkswagen Caravelle

Існують різні комплектації цього транспортного засобу, що дають змогу розмістити від шести до дев’яти пасажирів з урахуванням водія.

Виробник ретельно продумав усі нюанси, щоб у салоні було максимально комфортно:

використовувалися переважно міцні та надійні матеріали;

встановлені яскраві лампи;

другий ряд крісел можна відкидати, щоб отримати доступ до віддалених місць;

для комфортної посадки пасажирів передбачені зсувні двері.

При цьому автовласник завжди матиме можливість купити деталі для авто через оригінальний каталог запчастин VW Caravelle. У ньому можна знайти як оригінальні деталі, так і дешевші, але якісні аналоги.

На окрему згадку заслуговують такі особливості автомобіля:

електропідсилювач керма; високий дорожній просвіт (150-193 мм, залежно від покоління); датчики паркування та стабілізації при бічних поривах вітру; відмінна керованість; довжина навантаження становить два метри, причому її можна збільшити, склавши задні крісла; мале споживання пального у різних режимах їзди.

Враховуючи комфорт, надійність, безпеку та порівняно недорогі запчастини на Volkswagen, модель Caravelle може стати чудовим варіантом сімейного автомобіля.

Місткий та безпечний Volkswagen Multivan

Ще один представник якісних та надійних автомобілів марки Volkswagen. Ідеально підходить для сімейних подорожей, тому що в ньому можуть комфортно поміститися сім – вісім осіб.

Салон просторий та місткий, а на дорозі авто цієї серії показують відмінну керованість та маневровість.

Купити запчастини на Volkswagen Мультиван не складно, тому що вони широко представлені на ринку. Їхня ціна досить приваблива, а потрібні вони не часто, тому що автомобілі дуже надійні.

Ключові переваги цих авто:

комфортабельність;

безліч систем безпеки;

можливість регулювання сидінь та трансформації салону;

відмінна прохідність та вражаючі ходові якості;

просторий салон (попри компактні габарити самого авто).

Машини цієї серії вважаються досить надійними, тому запчастини для Volkswagen Multivan потрібні в основному лише при техобслуговуванні.

Mazda CX-9: комфортна, якісна та надійна модель

Машини цієї серії — вибір тих, хто готовий пожертвувати вартістю техобслуговування та запчастин заради надійності, місткості та дизайну авто. Транспортні засоби мають попит на ринку завдяки своєму стилю та якості.

Основні переваги таких авто:

ходові якості;

місткі салон та багажник;

безліч систем активної безпеки;

маневровість на дорозі;

загальний дизайн автомобіля.

Слабким місцем екземплярів цього модельного ряду є вартість обслуговування. Наприклад, запчастини Volkswagen коштують менше, ніж для Mazda CX-9 — це потрібно враховувати перед покупкою.

Кожна машина має свої сильні та слабкі сторони. Вибираючи оптимальну модель, порівнюй не лише вартість деталей та обслуговування, а й рівень комфорту.

Це важливо, тому що сімейні поїздки можуть бути тривалими в часі: якщо членам родини не буде достатньо зручно, це може нівелювати всю радість від придбання нового авто.

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