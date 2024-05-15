Лучший шампунь от перхоти: принцип действия и особенности состава

Перхоть: визуальный дефект или дерматологическая проблема?
С появлением перхоти сталкиваются до 70% взрослых и подростков. Каждый из нас относится к этой проблеме по-разному. Одни стараются подобрать лучший шампунь от перхоти, а другие просто не обращают внимания на эти чешуйки.
Шампунь — это лучшее средство от перхоти.
Правильно подобранный продукт способен усмирить дрожжевой грибок Malassezia, который провоцируют появление перхоти.
Правильно подобранный продукт способен усмирить дрожжевой грибок Malassezia, который провоцируют появление перхоти.
Этот элемент условно-патогенной флоры обитает на коже каждого человека. Ведет себя смирно и не причиняет никакого беспокойства. Но под влиянием целого ряда факторов его характер портится. Он начинает активно размножаться, что приводит к нарушению обменных процессов в эпидермисе.
Основные причины повышения активности:
Хороший шампунь от перхоти можно заказать в мультирегиональном интернет-магазине MAKEUP. Он способен усмирить грибок Malassezia с помощью комплексного воздействия:
Но даже лучший шампунь от перхоти нуждается в дополнительной поддержке. Придется на время лечения исключить из рациона жирное и жареное, соленья и сладости, а также продукты вызывающее брожение в ЖКТ.
Фото: Pexels
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