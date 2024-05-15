Лучший шампунь от перхоти: принцип действия и особенности состава

Перхоть: визуальный дефект или дерматологическая проблема?

С появлением перхоти сталкиваются до 70% взрослых и подростков. Каждый из нас относится к этой проблеме по-разному. Одни стараются подобрать лучший шампунь от перхоти, а другие просто не обращают внимания на эти чешуйки.

Шампунь — это лучшее средство от перхоти.

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Правильно подобранный продукт способен усмирить дрожжевой грибок Malassezia, который провоцируют появление перхоти.

Этот элемент условно-патогенной флоры обитает на коже каждого человека. Ведет себя смирно и не причиняет никакого беспокойства. Но под влиянием целого ряда факторов его характер портится. Он начинает активно размножаться, что приводит к нарушению обменных процессов в эпидермисе.

Основные причины повышения активности:

генетическая предрасположенность;

гормональные нарушения;

неправильный гигиенический уход;

снижение уровня иммунитета;

недостаток витаминов А и Е, группы В, биотина и пантотеновой кислоты.

Хороший шампунь от перхоти можно заказать в мультирегиональном интернет-магазине MAKEUP. Он способен усмирить грибок Malassezia с помощью комплексного воздействия:

замедление деления клеток кожи;

быстрое отшелушивание;

антисептическое и противогрибковое действие;

нормализация работы сальных желез.

Но даже лучший шампунь от перхоти нуждается в дополнительной поддержке. Придется на время лечения исключить из рациона жирное и жареное, соленья и сладости, а также продукты вызывающее брожение в ЖКТ.

ТОП-3 лучших шампуней от перхоти

Vichy Dercos Anti-Dandruff Sensitive. Подходит для чувствительной кожи головы, не содержит сульфатов, парабенов и красителей. Снимает зуд, успокаивает покровы, увеличивает объем, облегчает расчесывание, обеспечивает пролонгированный результат. Bioderma Node DS+Anti-recidive. Оперативно устраняет себорею. Применение сопровождается приятным ощущением свежести. Продукт прошел дерматологическое и офтальмологическое тестирование. Активные ингредиенты – пироктон оламин, витамины группы В, салициловая кислота, цинк, экстракты можжевельника, ламинарии и зантоксилума. Ducray Kelual Ds Shampoo. Эффективное средство для лечения себорейного дерматита. Обеспечивает высокую результативность даже в сложных случаях благодаря тандему циклопироксоламина и пиритиона цинка. Рекомендуется при зуде, покраснении, выраженном воспалении, подходит для проблемной кожи.

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