Найкращий шампунь від лупи: принцип дії та особливості складу

Лупа: візуальний дефект чи дерматологічна проблема?

З появою лупи стикаються до 70% дорослих і підлітків. Кожен з нас ставиться до цієї проблеми по-різному. Одні намагаються підібрати найкращий шампунь від лупи, а інші просто не звертають уваги на ці лусочки.

Шампунь — це найкращий засіб від лупи.

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Правильно підібраний продукт здатний приборкати дріжджовий грибок Malassezia, який провокує появу лупи.

Цей елемент умовно-патогенної флори мешкає на шкірі кожної людини. Поводиться смирно і не завдає жодного занепокоєння. Але під впливом цілої низки чинників його характер псується. Він починає активно розмножуватися, що призводить до порушення обмінних процесів в епідермісі.

Основні причини підвищення активності:

генетична схильність;

гормональні порушення;

неправильний гігієнічний догляд;

зниження рівня імунітету;

нестача вітамінів А і Е, групи В, біотину і пантотенової кислоти.

Хороший шампунь від лупи можна замовити в мультирегіональному інтернет-магазині MAKEUP. Він здатний приборкати грибок Malassezia за допомогою комплексного впливу:

уповільнення поділу клітин шкіри;

швидке відлущування;

антисептична і протигрибкова дія;

нормалізація роботи сальних залоз.

Але навіть найкращий шампунь від лупи потребує додаткової підтримки. Доведеться на час лікування виключити з раціону жирне і смажене, соління і солодощі, а також продукти, що викликають бродіння в шлунково-кишковому тракті.

ТОП-3 найкращих шампунів від лупи

Vichy Dercos Anti-Dandruff Sensitive. Підходить для чутливої шкіри голови, не містить сульфатів, парабенів і барвників. Знімає свербіж, заспокоює покриви, збільшує об’єм, полегшує розчісування, забезпечує пролонгований результат. Bioderma Node DS+Anti-recidive. Оперативно усуває себорею. Застосування супроводжується приємним відчуттям свіжості. Продукт пройшов дерматологічне та офтальмологічне тестування. Активні інгредієнти — піроктон оламін, вітаміни групи В, саліцилова кислота, цинк, екстракти ялівцю, ламінарії та зантоксилума. Ducray Kelual Ds Shampoo. Ефективний засіб для лікування себорейного дерматиту. Забезпечує високу результативність навіть у складних випадках завдяки тандему циклопіроксоламіну і піритіону цинку. Рекомендується при свербінні, почервонінні, вираженому запаленні, підходить для проблемної шкіри.

Сучасні шампуні проти лупи містять активні фармакологічні компоненти, які чинять виражену антибактеріальну, протизапальну та заспокійливу дію.

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